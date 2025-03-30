Beşiktaş'tan Galatasaray'ın paylaşımına kinaye: Tam 8 yıl sonra cevap geldi!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin yankıları hala devam ediyor. Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek; sarı-kırmızılıların ligdeki namağlup unvanını elinden alan Beşiktaş, sosyal medyadan dikkat çeken bir göndermede bulundu.