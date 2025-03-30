Beşiktaş'tan Galatasaray'ın paylaşımına kinaye: Tam 8 yıl sonra cevap geldi!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin yankıları hala devam ediyor. Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek; sarı-kırmızılıların ligdeki namağlup unvanını elinden alan Beşiktaş, sosyal medyadan dikkat çeken bir göndermede bulundu.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanı yaşandı ve ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Akabinde ise sarı kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisine son veren Beşiktaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın 2017'de Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını '#TarihBirKereYazıldı' etiketiyle paylaşmıştı.
Derbi galibiyeti sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap geldi. Siyah beyazlı ekip, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı.
Beşiktaş yaptığı paylaşıma '#NamağlupTekŞampiyon' notunu düştü.