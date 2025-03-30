Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan derbi kritiği! "Ole Gunnar Solskjaer'in aklı karışmış, yanılıyor"

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Mehmet Demirkol'dan analizler geldi. Socrates YouTube kanalında Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendiren Mehmet Demirkol, Ole Gunnar Solskjaer'i sadece tek bir konuda eleştirebileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Demirkol'dan derbi kritiği!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 09:52

Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendiren Mehmet Demirkol, Ole Gunnar Solskjaer için ise Amir Hadziahmetovic tespitini yaptı. Ayrıca da Rafa Silva'nın golünü öven ve Lionel Messi örneğini veren Mehmet Demirkol, istatistiklere bakınca Beşiktaş'ın ilginç bir konumda olduğunu ifade etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMALAR

"Beşiktaş'ın durumu çok ilginç. İlk 5 sıranın kendi arasında oynadığı maçlarda lider durumdalar ve ayrıca ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumundalar. Bu istatistiklerle birlikte şampiyonluk ihtimallerinin olmaması gerçekten çok ilginç bir durum. Daha önce böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. İstatistikler çok pozitifken ligdeki yarışta bu kadar negatif olmak... Tabii Rafa Silva'dan da bahsetmek lazım. Ama burada önce yayıncı kuruluşa değinmek istiyorum, o kadar çok tekrar gösteriyorlar ki anlık önemli gelişmeleri izleyemiyoruz. Rafa Silva'ya gelen pası biz göremedik! Ama her şeye rağmen bir Lionel Messi golü izledik, Rafa'nın attığı gol tam bir Messi golüydü. Ağzım açık kaldı! Bu sezonki en iyi gollerden birini izledik, Torreira da aynı şekilde. Gedson Fernandes'in golüyle ilgili de 'şans fırsatı kovalayana gelir' demek lazım. Son olarak da Amir Hadziahmetovic daha fazla şansı hak ediyor, Soslkjaer'i sadece bu konuda eleştirebilirim. Alex Oxlade-Chamberlain'in geçmişte yaptıkları hocanın aklını karıştırıyor ama oyuncunun ayakları gitmiyor. Böyle bir problem var, oysaki Amir bu oyunları çok iyi oynardı. Solskjaer'in yanıldığı tek konu bu olabilir."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN DERBİDE EN ÇOK SEVİNDİĞİ OLAY NEYDİ?
Ligde şampiyonluk yarışından uzaklaşan Kartal, Galatasaray'a bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı ve namağlup şampiyon olma ünvanını sadece kendine saklamaya devam etti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a sert sözler! "Büyük maçlarda Galatasaray nerede?"
Ahmet Ercanlar Okan Buruk'u sert eleştirdi! 'Galatasaray'ın Hocası Yok'
ETİKETLER
#Mehmet Demirkol
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.