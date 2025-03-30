Mehmet Demirkol'dan derbi kritiği!

Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendiren Mehmet Demirkol, Ole Gunnar Solskjaer için ise Amir Hadziahmetovic tespitini yaptı. Ayrıca da Rafa Silva'nın golünü öven ve Lionel Messi örneğini veren Mehmet Demirkol, istatistiklere bakınca Beşiktaş'ın ilginç bir konumda olduğunu ifade etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMALAR

"Beşiktaş'ın durumu çok ilginç. İlk 5 sıranın kendi arasında oynadığı maçlarda lider durumdalar ve ayrıca ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumundalar. Bu istatistiklerle birlikte şampiyonluk ihtimallerinin olmaması gerçekten çok ilginç bir durum. Daha önce böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. İstatistikler çok pozitifken ligdeki yarışta bu kadar negatif olmak... Tabii Rafa Silva'dan da bahsetmek lazım. Ama burada önce yayıncı kuruluşa değinmek istiyorum, o kadar çok tekrar gösteriyorlar ki anlık önemli gelişmeleri izleyemiyoruz. Rafa Silva'ya gelen pası biz göremedik! Ama her şeye rağmen bir Lionel Messi golü izledik, Rafa'nın attığı gol tam bir Messi golüydü. Ağzım açık kaldı! Bu sezonki en iyi gollerden birini izledik, Torreira da aynı şekilde. Gedson Fernandes'in golüyle ilgili de 'şans fırsatı kovalayana gelir' demek lazım. Son olarak da Amir Hadziahmetovic daha fazla şansı hak ediyor, Soslkjaer'i sadece bu konuda eleştirebilirim. Alex Oxlade-Chamberlain'in geçmişte yaptıkları hocanın aklını karıştırıyor ama oyuncunun ayakları gitmiyor. Böyle bir problem var, oysaki Amir bu oyunları çok iyi oynardı. Solskjaer'in yanıldığı tek konu bu olabilir."