Beşiktaş'ın derbi için getirdiği yabancı hakem Urs Meier'den çarpıcı açıklama!

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için getirdiği eski hakem Urs Meier, karşılaşmadaki pozisyonları yorumladı. Beşiktaş-Galatasaray maçında kırmızı kartın es geçildiğini söyleyen Urs Meier'in tüm değerlendirmeleri, siyah beyazlı kulüp tarafından bizzat duyuruldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için siyah beyazlı ekip tarafından İstanbul'a getirilen Urs Meier, maça dair önemli açıklamalar yaptı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un Barış Alper Yılmaz'a kırmızı kart vermesi gerektiğini söyleyen Urs Meier, dev maçtaki kritik anları analiz etti.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNE YABANCI HAKEM URS MEIER'DEN YORUMLAR

25' Urs Meier: Beşiktaş’ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi’ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.

38' Urs Meier: Ernest Muçi’nin attığı golün iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.

Urs Meier: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Sadece Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.

55' Urs Meier: Hakemin Svensson’a gösterdiği sarı kart doğru.

66' Urs Meier: Gol temiz.

80' Urs Meier: Barış Alper, Masuaku’nun ayağına bastı. Barış Alper’e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmeliydi.

85' Urs Meier: Chamberlain’e yapılan müdahalede rakip oyuncunun topla oynama niyeti yok. Hakem sarı kart göstermeliydi.

90' Urs Meier: Beşiktaş, Semih’le tehlikeli bir pozisyon bulabilirdi. Hakem ofsayt vermeyerek oyunu devam ettirmeliydi.