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Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın derbi için getirdiği yabancı hakem Urs Meier'den çarpıcı açıklama! "Yasin Kol kırmızı kartı vermeliydi"

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için getirdiği eski hakem Urs Meier, karşılaşmadaki pozisyonları yorumladı. Beşiktaş-Galatasaray maçında kırmızı kartın es geçildiğini söyleyen Urs Meier'in tüm değerlendirmeleri, siyah beyazlı kulüp tarafından bizzat duyuruldu.

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Beşiktaş'ın derbi için getirdiği yabancı hakem Urs Meier'den çarpıcı açıklama!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 11:06

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için siyah beyazlı ekip tarafından İstanbul'a getirilen Urs Meier, maça dair önemli açıklamalar yaptı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un Barış Alper Yılmaz'a kırmızı kart vermesi gerektiğini söyleyen Urs Meier, dev maçtaki kritik anları analiz etti.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNE YABANCI HAKEM URS MEIER'DEN YORUMLAR

Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonları için ne dedi? Sıcağı sıcağına yorumladı - 2. Foto

25' Urs Meier: Beşiktaş’ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi’ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.

Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonları için ne dedi? Sıcağı sıcağına yorumladı - 3. Foto

38' Urs Meier: Ernest Muçi’nin attığı golün iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.

Frankowski: "Sorumluluğu alıyorum"

Urs Meier: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Sadece Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.

Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonları için ne dedi? Sıcağı sıcağına yorumladı - 5. Foto

55' Urs Meier: Hakemin Svensson’a gösterdiği sarı kart doğru.

Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonları için ne dedi? Sıcağı sıcağına yorumladı - 6. Foto

66' Urs Meier: Gol temiz.

Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonları için ne dedi? Sıcağı sıcağına yorumladı - 7. Foto

80' Urs Meier: Barış Alper, Masuaku’nun ayağına bastı. Barış Alper’e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmeliydi.

Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

85' Urs Meier: Chamberlain’e yapılan müdahalede rakip oyuncunun topla oynama niyeti yok. Hakem sarı kart göstermeliydi.

Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonları için ne dedi? Sıcağı sıcağına yorumladı - 9. Foto

90' Urs Meier: Beşiktaş, Semih’le tehlikeli bir pozisyon bulabilirdi. Hakem ofsayt vermeyerek oyunu devam ettirmeliydi.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ DERBİYİ İZLEMESİ İÇİN NEDEN YABANCI HAKEM GETİRDİ?
Siyah beyazlı ekip, aynı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi maçın yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep etmiş ama TFF tarafından reddedilmişti.
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ETİKETLER
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Yabancı Hakem
#Urs Meier
#Spor
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