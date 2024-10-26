Ali Tandoğan'dan Sergen Yalçın-Nuri Şahin atışması için çarpıcı yorum!

26 Ekim 2024 12:38 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:01

Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Ali Tandoğan, XTG Spor'a özel açıklamalar yaptı. Birçok konuya dair açıklamalarda bulunan Tandoğan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili de konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan eski futbolcunun Sergen Yalçın-Nuri Şahin atışmasıyla ilgili yorumu gündeme oturdu. İşte tüm açıklamaları...

Beşiktaş ve Bursaspor gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Ali Tandoğan, XTG Spor'a özel açıklamalar yaptı. Tandoğan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Sergen Yalçın-Nuri Şahin atışmasıyla ilgili yorumu gündeme oturdu.

İşte Ali Tandoğan'ın tüm açıklamaları:

'GALATASARAY KENDİ EVİNDE ÇOK KALİTELİ'

Favori takımım şu an yok. Futbol kalitesi olarak Galatasaray kendi evinde çok kaliteli bir oyun sergiliyor. Okan Buruk’un çok büyük avantajı var. İki senedir takımın kemik kadrosunu tanıyor ve yanılma payı az.

Mourinho da akıllı ve tecrübeli bir hoca, mutlaka geçen sezonki maçları oturup, izlemiştir ama bu sahadaki verilerle aynı olmuyor. Giovanni van Bronckhorst da yeni geldi ve yeni oyuncularla çalışmaya başladı.

Galatasaray’a karşı aldığı galibiyetle başlaması hoca için çok iyi oldu. Uzun süre çalışabilmesini sağladı. İnsanlara güven kazandırdı. Çünkü Beşiktaş geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bunun üzerine böylesine bir galibiyet bir güven sağladı.

Okan Buruk​ ile Beşiktaş'ta takım arkadaşlığı yaptınız. Kendisini nasıl tanımlarsınız?

İnsanları kırıcı bir yapısı yoktur ama net biridir. Söylenmesi gereken şeyi söyler. Uzun süre bir arada olmadık ama çok severim kendisini. Tanıdığım kadarıyla iyi bir insan. Sohbeti hoştur.

Mourinho'nun gelişi büyük yankı uyandırdı ama Fenerbahçe taraftarı oyunu eleştiriyor. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunun gerisinde kaldığı öne sürülüyor. Sizce doğru mu?

Jose Mourinho​ daha kontrollü, paldur küldür saldırmayan, kontrolü kaybetmeden oynayan ve hatalı bir gol yemek istemeyen bir oyun stratejisini sağlamaya çalışıyor.

İsmail hocadaki durum daha farklıydı. Tadic, Szymanski gibi oyuncuların mevkilerinde çok büyük bir değişiklik yapmadı. Mourinho geldikten sonra yerlerini değiştirdi. Tadic’i mesela soldan alıp, sağa aldı. Bu oyuncudan defansa kadar gelip, savunma yapmasını bekledi. 5’liye getirdiği anlar bile oldu ama İsmail Kartal döneminde önde kalıp, savunmanın içine kadar giren bir yapısı yoktu. Bu oyuncu da 35 yaşında. Kolay iş değil…

Fenerbahçe camiası içerdeki maçlarda baskıyla rakibini yıldıran, oynadığı futbolla rakibini silen bir anlayış görmek ister. İsmail hoca da zaman zaman bunları çok gördükleri için…

Mourinho daha Avrupai, daha kafa olarak farklı bir düşünce yapısına sahip. O yüzden zorluklar yaşıyor. İsmail hocanın oyun stratejisinde doğru işler yaptığını düşünüyorum.

Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin​ ile ilgili sözleri çok tartışıldı. Sizin de Beşiktaş'tan eski takım arkadaşınız. Neler söylemek istersiniz?

Sergen hocayı bir programa çıkarıyorlar. Orada yorum yapmak zorunda ve yapacağı yorumların ‘Nuri’nin oraya gitmesi lazımdı. Orada başarılı olurdu” tarzındaki açıklamaları çok ilgi çekici olmaz. Sergen hoca akıllı adam. Ne diyebilirim de insanlar bana tepki verebilir veya o andaki düşüncesini de aktarabilir.

Aynı şeyi Türkiye’de de yaşıyoruz. Belki onlara da laf atıyor.

"DORTMUND BİR POTANSİYEL GÖRDÜ Kİ GÖREVE GETİRDİ"

Nuri Şahin konusunda Dortmund demek ki böyle bir potansiyel gördüğü için göreve getirdi. Çok basit bir takımdan çağrılmıyor. Hocanın düşünce yapısı, ekibi, çalışma sistemi muhtemelen konuşulmuştur.

Bizim Türkiye’deki gibi “hadi gel şampiyon yap” gibi şeyler yok. Mesela bir kulübe gidiyorsun, 5 maçın 4’ünü kaybetmiş ama ‘hocam bizim takım play-off’ oynar diyolar. Neye göre oynar? Sen buna karar veriyorsan o zaman hocaya ihtiyaç yok. Zaten birçoğu teknik direktör.

SERGEN YALÇIN, NURİ ŞAHİN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu? Ben, 10 sene Anadolu'da çalıştım ve hepsinde başarılı oldum. Sonra Beşiktaş'a geldiğimde bile benim için 'Tecrübesiz' dediler.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile beraber Altay’da çalıştınız? Kendisinin boks idmanı yaptığı için hantallaştığı iddia edildi. Neler söylemek istersiniz?

Ben kendisiyle futbolculuk döneminde Adana Demirspor’da da oynadım. Galatasaray’a bu kadar çabuk adapte olacağını tahmin etmiyordum. Ben Altay’a ilk gittiğimde Abdülkerim biraz kiloluydu. Şimdi daha dinamik. O dönemlerde kendisiyle ilk konuştuğumuzda savunma ile forvet hattı arasında çok büyük boşluklar oluştururdu. Korkunuz nedir, kendinizi ağır mı görüyorsunuz dedim. Sonra daha öne çıkarıp, o boşlukları kapattık. Bunlara çok çalışmıştık.

Boks idmanı hantallaştırmaz, daha da güçlendirir. Ben de futbolu bıraktıktan sonra yaptım. Reflekslerinizi geliştirir. Tabii bilemezsiniz… Bundan önce de süt çok faydalı derlerdi, yıllar sonra da süt ürünlerini tüketmeyin dediler. Her şey değişebiliyor bilimde.