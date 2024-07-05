Alim Öztürk, Iğdır FK'ya transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 19:59 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 20:11
Iğdır FK, Samsunspor'un tecrübeli stoperi Alim Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Iğdır Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki savunma futbolcusu Alim Öztürk'ü transfer ettiğini duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLANDI
Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor forması giyen Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alim Öztürk'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com