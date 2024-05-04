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04 May 2024 19:37 - Güncelleme : 04 May 2024 19:39

Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluğu, kentte kutlandı. Takımın bayraklarını açan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig&#039;e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin 38. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Menemen Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp, grubunu şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluğu kutladı.

Diyarbakır Stadyumu'nda yapılan Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetti. Menemen Belediyespor, "Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı" pankartıyla sahaya çıktı.

Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig'e yükseldi - 1. Resim

BERABERE BİTTİ

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in başlama vuruşuyla başladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da golsüz sona erdi. Her iki takımın birer puan aldığı karşılaşmanın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

MAÇ SONRASI KUTLAMA

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından sahaya giren Diyarbakır ekibinin taraftar ve yöneticileri, futbolcularla şampiyonluğunu kutladı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler taraftarları kent merkezinin işlek noktalarında bir araya geldi.

Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig'e yükseldi - 2. Resim

Takımın bayraklarını açan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulunarak takımın şampiyonluğunu kutladı. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, araçlarıyla şehirde tur attı. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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