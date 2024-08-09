Amir Hadziahmetovic, Rizespor yolunda!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 18:55 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 19:01
Beşiktaş, Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderme aşamasında. İki takım, Hadziahmetovic'in kiralık transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Süper Lig takımı Beşiktaş, 2022-23 sezonunun Ocak ayı transfer döneminde Konyaspor'dan 3.2 milyon euro karşılığında takıma imza attırdığı orta saha futbolcusu Amir Hadziahmetovic'i kiralık gönderiyor.
RİZESPOR'A GİDECEK
Siyah-beyazlıların yeni sezon planları arasında yer almayan Amir Hadziahmetovic, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gidiyor.
TRT Spor'un geçtiği habere göre Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, deneyimli orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
SEZON KARNESİ
Geçen sezon Beşiktaş forması ile 30 maça çıkıp 6 asistlik skor katkısı vermişti.
Ayrıca 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: tgrthaber.com