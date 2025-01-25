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Anderson Talisca nihayet imzaya geliyor! Takım arkadaşlarına veda etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Ensonhaber
25 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:16
Anderson Talisca nihayet imzaya geliyor! Takım arkadaşlarına veda etti

Fenerbahçe, Diego Carlos ve Skriniar’ın ardından Anderson Talisca’yı da kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe​, yaz transfer döneminde önemli hamlelerine bir yenisini ekledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca​, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrılarak sarı-lacivertli ekiple anlaşmaya vardı. Talisca, İstanbul​'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Anderson Talisca nihayet imzaya geliyor! Takım arkadaşlarına veda etti - 1. Resim

DUYGUSAL VEDA

Talisca, Al Nassr​'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Fenerbahçe’ye transfer sürecini tamamladı.

30 yaşındaki oyuncu, Al Nassr’daki son antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarına veda etti. Brezilyalı yıldızın vedası oldukça duygusal anlara sahne oldu.

Talisca, alacaklarını tahsil ederek Al Nassr’dan ayrıldı ve Fenerbahçe ile kalıcı sözleşme yapmaya hazırlandı.

Anderson Talisca nihayet imzaya geliyor! Takım arkadaşlarına veda etti - 2. Resim

TÜRKİYE'DE İKİNCİ DÖNEMİ

Daha önce Beşiktaş formasıyla büyük başarılar yakalayan Talisca, Süper Lig’e yeniden döndü.

Beşiktaş’ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistle dikkat çeken Talisca, Al Nassr’da ise 104 maçta 76 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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Kaynak: Ensonhaber
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