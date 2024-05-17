Antalyaspor evinde kazandı
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, Mendoza(k.k.) ve Mert Yılmaz'ın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Konuk takımın tek sayısını Aymbetov kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.