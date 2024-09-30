Antalyaspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi!

30 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:32

Yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Trio'nun eski hakem ekibi, Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Antalyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Yayıncı kuruluşta eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'dan oluşan Trio ekibi Antalyaspor​ - Fenerbahçe​ karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İşte eski hakemlerin yorumları:

2. dakikada Szymanski​'nin vuruşunda top çizgiyi geçti mi?

Bahattin Duran: Topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Küçük bir bölümü de olsa çizgiye değiyor gibi görünüyor çizgi kamerasında. Bundan önce bir pozisyon oluyor. Antalyasporlu kaleci topu uzaklaştırmaya çalışırken 27 numaralı Antalyasporlu oyuncunun eline geliyor. Kaleci bilerek elleriyle uzaklaştırıyor. Kendi takım arkadaşından gelen top, açık olan ve doğal olmayan sol koluna gelse bile penaltıyı düşünmüyoruz. Topun tamamı da çizgiyi geçmiyor.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Deniz Çoban: Kendi arkadaşından geldiği için penaltı düşünülmez. Tek bakılacak kamera var, gol çizgisi kamerası. Oradan bakınca topla direğin arasındaki boşluğu görmemiz lazım, göremiyoruz.

Bülent Yıldırım: Gol çizgisini geçmediği, illiyetinin kaybolmadığı kale çizgisinden belli. Kalecisinin kalesinden uzaklaştırmaya çalıştığı top Mert'in koluna bile gelse penaltı düşünülmez.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Güray Vural'ın Saint-Maximin'e yaptığı harekette faul var mı, kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Burada temas varsa kırmızı kart var.

Deniz Çoban: Faul var. Süpürme var. Net süpürüyor. Kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Süpürme varsa kırmızı kart daha doğru. Maximin'in dengesi bozulmuş ve gidememiş süpürmeden sonra.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban: Bu sistemin kusursuz çalıştığı test edilmiş onaylanmış. Belli yerlerinde insan eli değiyor, kabul. Bu pozisyon olduğunda ofsayt yok, çıkmayabilir diye konuştuk. Tek şüphe varsa topa temas anının doğru tespit edilmesi konusu. Bir kare ileri bir kare geri yapılarak bir eksiklik olabilir. Onu da çözme şansımız yok. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Sistem ofsayt çıkardıysa güvenilirliği test edilmiş. Tüm dünya bu sistemi üreten firmanın ürününden faydalanıyor. Ofsayt çıktıysa ofsayttır.

Bülent Yıldırım: 3 boyutlu çizgide güvenilirlik çok yüksek, burada artık sıfıra yaklaştı. Üst düzey müsabakalarda çipli top da var. Zaman zaman öyle ofsaytlar çıkacak ki can yakacak. Krampon, ayak çıkacak dedik. Bu da öyle bir pozisyon.

Bahattin Duran: Ben bu açıyı gördüm, pozisyon gol çıkar dedim. 11 numaralı oyuncunun ayağına bakarak kalesine, Tadic'ten daha yakın olduğunu düşündüm. Animasyonda ise Tadic'in üst kısmı daha önde çıktı. FIFA ve UEFA da bu tip pozisyonlara ne diyor, siz aynı hizadaysanız önünüzde bu oyuncu varken yüzde 99 çok şüphelenmiştir bu pozisyondan. Aynı hizadaysan bu kadar kritik pozisyonları devam ettir, gole prim tanı. VAR'da çıkarsa santimlerle çıkar, bu cezaya da girmez. Burada sistem oyuncunun ofsaytta olduğunu işaret ediyor ve VAR'ı uyarıyor.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Thalisson'un Tadic'e yaptığı harekette faul var mı, ikinci sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Sarı sınırlarını zorlayan bir hareket. İkinci sarı kart tartışmasız olsun diyorlar falan. O yüzden hakemin sarı kart göstermemesini destekleyebilirim fakat hakem burada hiç faul çalmadı, hiç görmedi. Asıl sorun burada. Bu oyuncu 1. dakikadan itibaren yaptıklarını görünce ikinci sarı kart derim.

Bahattin Duran: Thalisson geldi, Tadic'in çenesine vurdu. Bu oyuncu ikinci yarının başında ikinci sarı kartı görmeliydi. İlk yarıda 3 tane daha pozisyonu vardı Thalisson'un. Thalisson'un yaptığı hareket net faul, faulle birlikte dirseği ve darbeyi çeneye geldiği için ikinci sarı kart ve sonucunda kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Maçın genelini okursak Thalisson'un kart görmesi makul olurdu. Salt bu pozisyona bakarsak ikinci sarı kart net olmalı prensibi var. Bizim gördüğümüz Thalisson oyunda sınırları çok zorladı. İhraç olabilirdi.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Edin Dzeko'ya yapılan müdahale penaltı mı?

Deniz Çoban: Hakem elle oynama kararı verdi. Veysel açık ve çok net Dzeko'nun ayağına darbede bulunuyor, destek ayağını bozuyor. Çok açık bir penaltı. İspatlanabilir bir ihlal. Penaltı verilmesi, VAR'ın devreye girmesi, Veysel'e sarı kart gösterilmesi gerekiyordu.

Bahattin Duran: Veysel'in yaptığı hareket, çok net penaltı. Veysel'in bir eli var Dzeko'nun sırt bölgesinde, kalçasıyla da kalçaya temas var. Buradan dolayı penaltı düşünülebilir. Veysel sağ ayağıyla pozisyon alan Dzeko'nun sol ayak bileğine çok net vuruyor. Bu vuruş Dzeko'da çok net etki bırakıyor ve ayak darbesiyle düşüyor. Ayak darbesinden dolayı penaltı. Bu kanıtlanabilir, bu çok net kanıt. VAR müdahalesi olmalı. VAR müdahalesiyle penaltı verilmeli ancak önce hakem de görecek. Hakem eğildi izledi. Hakem görmüyorsa da çok net kanıt var, bu kanıtla birlikte VAR olsam penaltı için hakemi izlemeye davet ederdim.

Bülent Yıldırım: Hücum oyuncusu ayağı oraya koyup teması aldı falan yok. Defansif oyuncunun hamlesine bakılır. Dzeko istediği gibi konumlanma hakkına sahip. Veysel'in aşağıdan yaptığı hamle krampona, bileğe geliyor. Onu gördük, tartışacak bir şey yok. Net bir penaltı. Şahsi fikrim hakem yukarıdaki şarjı değerlendirirken bunun normal ikili mücadele olduğunu düşündü. Çok net ayağa müdahale, çok net penaltı, çok net VAR müdahalesi daha doğru olurdu.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)