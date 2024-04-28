28 Nisan 2024 19:48 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:51

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın kritik maçta Fatih Karagümrük’e konuk olacak Antalyaspor’da Sergen Yalçın krizi yaşanıyor.

İKİ ANTRENMANA ÇIKMADI!

Bu sezon mali olarak sıkıntı içerisinde olan ve ocak ayında getirilen transfer engeli sorununu hala çözemeyen Antalyaspor’da küme düşme potasını yakından ilgilendiren Fatih Karagümrük maçı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın 2 antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı.

MAAŞLAR YATTI TAKIMIN BAŞINDA İDMANDA YER ALDI

Antalyaspor’dan takımın düzenli maaşını alamadığı gerekçesiyle morali bozuk olan Sergen Yalçın, geçtiğimiz Perşembe günü yapılan antrenmana katılmadı.

Antalyaspor yönetimi, ocak ayı maaşlarını ödemek için yoğun çaba sarf ederken, cuma günü ödeme yapılacağı konusunda Sergen Yalçın’a söz verildi. Buna rağmen Perşembe günü takımla çalışmaya çıkmayan Sergen Yalçın, cuma günü maaşların yatırılmasının ardından yeniden eşofmanlarını sırtına geçirdi.

PEŞİNAT ALMADAN İMZAYI ATMAMIŞTI

Nuri Şahin’in ardından sezon ortasında göreve gelen Sergen Yalçın, yarım sezon için yaklaşık 20 milyon TL karşılığında anlaşma sağlarken, imza süreci de gecikmişti.

Peşinat konusunda direten Sergen Yalçın, 5 milyon TL’lik ödemenin ardından imzasını atmıştı.

FUTBOLCULAR MAAŞLARINI 3 AY GECİKMELİ ALIYOR

Antalyaspor’da ödeme konusunda Sergen Yalçın'ın yanı sıra oyuncular da sorun yaşıyor.

Hafta içerisinde maaşını düzenli alamadığı gerekçesiyle Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti. Ayrıca diğer futbolcular da maaşlarını 3 ay geriden alıyor.

ANTALYASPOR DEVAM ETMEK İSTİYOR

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile devam etmek istediklerini söylemişti.

Sergen Yalçın’ın da kalmak istediğini belirten Boztepe, “Gönlümüz Sergen hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız. Her şeye hazırlığımızı yapmış durumdayız ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman hocamız Sergen Yalçın ile devam etmek" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK ADAM ADAYLARI ARASINDA

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ismi gündeme geldi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Aybaba geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Sergen Yalçın listemizde. O doğal aday. Beşiktaş takımı üçüncü sezondur başarısız döneme girdi. Bu süreci ayağa kaldıracak birisi lazım” dedi.