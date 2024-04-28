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28 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 13:45

9 sezon sonra tekrar yaşandı! Beşiktaş'ın kötü istatistiği

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş bu sezon şu ana kadar 13 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 2014-2015 sezonundan sonra kötü istatistiği tekrarladı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
9 sezon sonra tekrar yaşandı! Beşiktaş&#039;ın kötü istatistiği

Süper Lig’de şampiyonluğa yakın olan Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Bu sezon kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş’ta futbolcular büyük tepki görüyor. Sosyal medyada taraftarlar seneye büyük bir kadro değişiminin olması gerektiğini savunuyor.

BÜYÜK MAÇLARDA SEVİNÇ YAŞAYAMADI

Sezon başından bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş için derbi heyecanı sona erdi. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu yıl ligde çıktığı tüm büyük maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

9 sezon sonra tekrar yaşandı! Beşiktaş'ın kötü istatistiği - 1. Resim

9 YIL SONRA YİNE

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde sahadan yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı.

EN ÇOK MAĞLUBİYET ALINAN SEZON

Kadıköy'e puansız veda eden Beşiktaş, 51 puanda kalarak 5. sıraya geriledi ve Avrupa'ya gitme şansını da zora soktu. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu yenilgiyle lig tarihinde en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor.

9 sezon sonra tekrar yaşandı! Beşiktaş'ın kötü istatistiği - 2. Resim

Türkiye Kupası’nı hedefleyen siyah-beyazlılar Avrupa’nın kapısını açmak istiyor. 

Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.
Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ın bu sezon 34 maçta 13 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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