Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz karar! 3 isim kadroda yok
27 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:59

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz karar! 3 isim kadroda yok

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 3 futbolcu kadroya alınmadı. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;de Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz karar! 3 isim kadroda yok

Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde yer alan Fenrebahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için bu akşam oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefliyor.

3 YILDIZ KADRODA YOK!

Kritik maça saatler kala Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbi maçın kadrosunu belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...