Anthony Nwakaeme yeniden Trabzonspor'da!

14 Haziran 2024 20:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:39

Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Ben çok üzüldüm

Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Ben çok üzüldüm

Bordo-mavili ekip, Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'dan ayrılan eski yıldız futbolcusu Nwakaeme'yi yeniden renklerine bağladı.

Trabzonspor sosyal medyadan yaptığı paylaşımla transferi açıkladı.

Nijeryalı forvet Trabzonspor forması altında 145 maçta 47 gol atarken 35 asist üretmişti. Ayrıca Trabzonspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Bordo-mavili ekip X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Anthony Nwakaeme'nin videolu mesajına yer verdi.

Nwakaeme, videoda taraftara "Merhaba, Nwakaeme burada." diye seslenerek şunları söyledi:

"Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planı benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca çok büyük teşekkürlerimi de benim 'Aile' olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon."