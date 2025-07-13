Archie Brown Fenerbahçe ile anlaştı Milan yıkıldı! İtalyan basınında manşetlerde

Fenerbahçe, Belçika'nın Gent takımında forma giyen İngiliz sol bek Archie Brown'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi, genç oyuncuyu uzun süredir transfer listesinde tutan İtalyan devi Milan’da adeta yıkıma neden oldu. İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, "Milan'a yazık! Fenerbahçe Archie Brown’ı gece yarısı kaptı" manşetliye gelişmeyi okurlarına sundu.

MOURINHO FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLDU

2002 doğumlu Brown için Milan bir süredir temas halindeydi. Dün itibarıyla İtalyan kulübü transferde öndeydi; ancak gece saatlerinde Fenerbahçe devreye girdi ve daha yüksek maaş teklif ederek oyuncunun rotasını İstanbul’a çevirdi. Brown’un kısa süre içinde sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Bu transferde teknik direktör José Mourinho’nun varlığı ve projesi de etkili oldu. İtalyan medyasına göre Brown, Milan’da Theo Hernandez’in yerini dolduracak isim olarak düşünülüyordu. Ancak Hernandez’in Al Hilal’e transferinin ardından planlar altüst oldu.

DOUE DE TEHLİKEDE, MILAN PANİKTE

Milan cephesindeki moral bozukluğu yalnızca Brown’la sınırlı değil. Strasbourg forması giyen genç yıldız Doue'nin de ellerinden kayıp gitmesi gündemde. Bu durumda kırmızı-siyahlı ekip, 17 Ağustos’ta San Siro’da Bari ile oynayacağı İtalya Kupası maçına sol bek rotasyonu olmadan çıkabilir.