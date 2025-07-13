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 | Suat Vilgen

Archie Brown Fenerbahçe ile anlaştı Milan yıkıldı! İtalyan basınında manşetlerde

Fenerbahçe'nin Archie Brown'ı transfer etmesi Serie A devi Milan'ın hayallerini yıktı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transfer çalımını manşetine taşıdı.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 09:50

, Belçika'nın Gent takımında forma giyen İngiliz sol bek Archie Brown'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi, genç oyuncuyu uzun süredir listesinde tutan İtalyan devi ’da adeta yıkıma neden oldu. İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, "Milan'a yazık! Fenerbahçe Archie Brown’ı gece yarısı kaptı" manşetliye gelişmeyi okurlarına sundu.

Archie Brown Fenerbahçe ile anlaştı Milan yıkıldı! İtalyan basınında manşetlerde
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MOURINHO FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLDU

2002 doğumlu Brown için Milan bir süredir temas halindeydi. Dün itibarıyla İtalyan kulübü transferde öndeydi; ancak gece saatlerinde Fenerbahçe devreye girdi ve daha yüksek maaş teklif ederek oyuncunun rotasını İstanbul’a çevirdi. Brown’un kısa süre içinde sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Archie Brown Fenerbahçe ile anlaştı Milan yıkıldı! İtalyan basınında manşetlerde

Bu transferde teknik direktör José Mourinho’nun varlığı ve projesi de etkili oldu. İtalyan medyasına göre Brown, Milan’da Theo Hernandez’in yerini dolduracak isim olarak düşünülüyordu. Ancak Hernandez’in Al Hilal’e transferinin ardından planlar altüst oldu.

Archie Brown Fenerbahçe ile anlaştı Milan yıkıldı! İtalyan basınında manşetlerde
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DOUE DE TEHLİKEDE, MILAN PANİKTE

Milan cephesindeki moral bozukluğu yalnızca Brown’la sınırlı değil. Strasbourg forması giyen genç yıldız Doue'nin de ellerinden kayıp gitmesi gündemde. Bu durumda kırmızı-siyahlı ekip, 17 Ağustos’ta San Siro’da Bari ile oynayacağı Kupası maçına sol bek rotasyonu olmadan çıkabilir.

ETİKETLER
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