Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu! Bir rekoruna daha ortak

03 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:43

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde 3. kez çeyrek finale yükseldi.

Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

CUMARTESİ GÜNÜ RAKİBİMİZ HOLLANDA

Millilerimiz, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ!

Genç yıldızımız Arda Güler, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu başarıyı en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo birlikte gerçekleştirmişti. İki isim de dünya futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmıştı. Arda da adını bu isimlerin yanına yazdırmayı başardı.

FUTBOL EFSANELERİNİN REKORUNA ORTAK OLDU

Arda Güler de Ronaldo ve Rooney gibi dünya yıldızlarının kariyerinin başında kırdığı rekorları kırmayı sürdürdü.

Arda Güler, Gürcistan'ı mağlup ettiğimiz maçta turnuvadaki tek golünü atmış, Avusturya maçında ise Merih Demiral'in kaydettiği golün asistini yaptı.

ARDA, RONALDO'NUN REKORUNU KIRMIŞTI!

Arda Güler, Gürcistan maçında attığı golle yine Cristiano Ronaldo'ya ait olan rekoru tarihi gömmüştü.

Türkiye, Gürcistan karşısında EURO 2024'teki ilk maçına çıkarken Arda Güler, 65. dakikada kaydettiği golle ülkesini 2-1 öne geçirmişti.

OPTA verilerine göre, Arda Güler (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

İNGİLİZ BASINI ARDA GÜLER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İngiltere medyası, Türkiye’nin Avusturya karşısında aldığı galibiyetle ilgili analiz ve haberler yaparken Merih'in ardından en çok Arda Güler ismini öne çıkardı.

Guardian gazetesi Türkiye Avusturya maçını iki ayrı yazıyla ele aldı. Bu yazılardan biri yalnızca Arda Güler’i baz aldı.

"HEYECAN VERİCİ YILDIZ: ARDA GÜLER"

Maçı Leipzig'de stadyumda izleyen Jonathan Liew'ün yazısı, “Heyecan verici yıldız Güler, bir bitiriciye dönüşürken Türkiye’nin nesiller sonra en büyük gecesine şeflik etti” başlığını taşıdı.

Liew yazısında Arda Güler’in Fenerbahçe ve Read Madrid’deki performanslarına pozisyonlar üzerinden göndermeler yaparken maçın bir anını öne çıkardı.

"Maçın 59. dakikasıydı. Bir korner atılacaktı ve Arda Güler topun başına gitti. Stadyumdaki en hararetli Avusturya taraftarının bulunduğu bölüme yaklaşırken üzerine dolu fırtınası gibi plastik bardak yağıyordu. Tüm gece yağan yağmur zirve yaparken Türkiye 1-0 öndeydi ve Güler topun başında yalnızdı. Elini havaya kaldırdı ve salladı ama bu hareket boğuluyorum demek için değildi."