Arda Güler iki dev arasında kriz çıkardı! Barcelona, UEFA'dan izahat istedi 

27 Eylül 2024 10:43 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:46

Arda Güler için İspanyol basınında flaş bir iddiaya yer verildi. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi resmi hesabının yaptığı bir Arda Güler paylaşımını UEFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü.

İspanyol futbolunun iki devi Real Madrid​ ile Barcelona​ arasında Arda Güler​ konusunda ilginç bir polemik yaşanıyor. Katalan ekibi Barcelona'nın, Arda Güler konusunda UEFA'ya bir şikayet dilekçesi gönderdiği ve izahat istediği öne sürüldü.

BARÇA'YI KIZDIRAN PAYLAŞIM

İspanyol basınından Realmadrid Confidencial'da yer alan habere göre, Barcelona, resmî Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabında beklenmedik bir heyecana neden olan bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Real Madridli Arda Güler'in bir fotoğrafı ve "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" şeklinde bir mesaj yer alıyordu. Bu yorum, Barcelona'nın üst düzey yöneticilerinin, özellikle de kulübün Lamine Yamal​ gibi yükselişte olan genç bir yıldıza sahip olduğuna inanan başkan Joan Laporta​'nın hoşuna gitmedi.

LAPORTA'NIN BAŞVURUSU SONRASI KALDIRILDI

Henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan ve dünya futbolunun en büyük vaatlerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'a yeterince değer verilmediğini düşünen Laporta'nın bu konuda UEFA'dan açıklama talep ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Barcelona'nın başvurusunun ardından Şampiyonlar Ligi resmi hesabının söz konusu paylaşımı kaldırdığı görüldü.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, bu sezon lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci durumda. Madrid ekibi, 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Yedi haftada oynadığı maçların hepsini kazanan Barcelona ise zirvede yer alıyor.