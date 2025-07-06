Arda Güler'den asist şov: Real Madrid yarı finalde

FIFA Kulüpler Düna Kupası çeyrek finalinde Real Madris Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelede Türk futbolseverlerin gururu Arda Güler yaptığı iki asistle galibiyetin mimarı oldu.

ABD'deki Metlife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arda Güler henüz 10'uncu dakikada Gonzalo'nun golünde kilit pası vererek takımı öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Arda Mbappe'nin şık vole golünün asistini yaparak skorun 3-1'e taşınmasında rol oynadı.



Borussua Dortmun'un 90+3 ve 90+8'de bulduğu goller sonucu değiştirmeye yetmedi ve Real Madrid 3-2 skorla adını yarı finale yazdırdı. İspanyol devin yeni rakibi Fransa temsilcisi Paris Saint Germain oldu.