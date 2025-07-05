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 | Burak Ayaydın

Arda Güler'e büyük destek: "Hata yapabileceğini biliyoruz"

Arda Güler için Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan destek açıklamaları geldi. Arda Güler'e dair kritik noktalara değinen genç teknik adam, hata yapmanın bu sürecin bir parçası olduğunu vurguladı.

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Arda Güler'e büyük destek:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 20:26

ve dönemi beklenenden iyi gidiyor. Carlo Ancelotti'nin ardından 'in başına geçen Alonso, İtalyan hocanın aksine Arda Güler'e epey forma şansı vermeye başlamıştı. Son olarak ise şimdi de Xabi Alonso'dan Arda Güler için anlamlı açıklamalar geldi.

XABI ALONSO'DAN ARDA GÜLER'E DESTEK

"Arda Güler'e tepki vermekten daha çok destek vermeye çalışıyoruz. Kendinizi daha iyi konumlandırdığınızda, fizikselliğe ihtiyaç duymadan düelloya daha erken varıyorsunuz. Arda'nın geçmesi gereken süreç bu. İlerleyebilmesi için yatırım yapma zamanı. Onun çift pivota yakın olması gerekiyor. İyi gidiyor ve onu deneyim kazanması ve olgunlaşması için zorluyoruz. Arda Güler'in hata yapabileceğini biliyoruz; bu, onun gelişiminin bir parçası."

Arda Güler'e büyük destek: "Hata yapabileceğini biliyoruz"

ARDA GÜLER TRANSFER OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Carlo Ancelotti döneminde forma bulmakta zorlanan ve Real Madrid ile yollarını ayırmayı düşünen milli yıldız, şu anda ise İspanya'da kalmaya karar verdi ve kendini geliştirmeye odaklandı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri, 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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