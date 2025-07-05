Arda Güler'e büyük destek:

Arda Güler için Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan destek açıklamaları geldi. Arda Güler'e dair kritik noktalara değinen genç teknik adam, hata yapmanın bu sürecin bir parçası olduğunu vurguladı.

Arda Güler ve Xabi Alonso dönemi beklenenden iyi gidiyor. Carlo Ancelotti'nin ardından Real Madrid'in başına geçen Alonso, İtalyan hocanın aksine Arda Güler'e epey forma şansı vermeye başlamıştı. Son olarak ise şimdi de Xabi Alonso'dan Arda Güler için anlamlı açıklamalar geldi.

XABI ALONSO'DAN ARDA GÜLER'E DESTEK

"Arda Güler'e tepki vermekten daha çok destek vermeye çalışıyoruz. Kendinizi daha iyi konumlandırdığınızda, fizikselliğe ihtiyaç duymadan düelloya daha erken varıyorsunuz. Arda'nın geçmesi gereken süreç bu. İlerleyebilmesi için yatırım yapma zamanı. Onun çift pivota yakın olması gerekiyor. İyi gidiyor ve onu deneyim kazanması ve olgunlaşması için zorluyoruz. Arda Güler'in hata yapabileceğini biliyoruz; bu, onun gelişiminin bir parçası."

ARDA GÜLER TRANSFER OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Carlo Ancelotti döneminde forma bulmakta zorlanan ve Real Madrid ile yollarını ayırmayı düşünen milli yıldız, şu anda ise İspanya'da kalmaya karar verdi ve kendini geliştirmeye odaklandı.