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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Ali Koç'a Sadettin Saran önerisi!

Fenerbahçe seçim için hazırlanırken, Ali Koç'a ise Sadettin Saran önerisi geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Eylül ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç'a Sadettin Saran ile iş birliği yapması önerildi.

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Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Ali Koç'a Sadettin Saran önerisi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 18:29

Fenerbahçe'de ve için kulis süreçleri başladı. Başkan Ali Koç; Fenerbahçe için tarihini Eylül olarak duyururken, Sadettin Saran da sandıkta aday olduğunu açıklamıştı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'A SEÇİM ÖNCESİNDE SADETTİN SARAN ÖNERİSİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'a kritik bir seçim önerisi geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun duyurduğu gelişmeye göre; Fenerbahçe yönetiminden bir isim, Ali Koç'a flaş bir tavsiyede bulundu ve Sadettin Saran ile birlikte hareket etmesini önerdi! Esasen ise Ali Koç'a, Sadettin Saran'a yöneticilik ve belki de asbaşkanlık teklifinde bulunmasını öneren kişi, Fenerbahçe adına seçim sürecinde sürpriz bir süreci de başlatmış oldu. Son olarak da Sadettin Saran'ın bu sefer sandıktan çekilmeyeceğini söylediği seçimde, başkan Ali Koç'un böyle bir teklif yapması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Ali Koç'a Sadettin Saran önerisi!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'DAN SONRA SON ADIM

Fenerbahçe'de seçim öncesinde Ali Koç ve Sadettin Saran isimleri öne çıkarken, ayrıca 'ın da yeniden aday olması bekleniyor. İlave olarak da gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe seçimlerinde tekrar aday olacağını iddia etmişti.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Ali Koç'a Sadettin Saran önerisi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRECİ NASIL GİDİYOR?
Sarı lacivertliler, şu ana kadar ki dönemde istediği hamleleri yapamadı ve Kyle Walker gibi isimler tarafından reddedildi.
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ETİKETLER
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#Fenerbahçe
#Spor
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