Ciro Immobile'den Beşiktaş'a veda mesajı!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Ciro Immobile, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı. Beşiktaş'ta güzel günleri olduğunu belirten İtalyan golcü, Serie A ekibi Bologna ile anlaşmıştı.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile süreci netleşmiş ve taraflar arasında 'ayrılık' konusunda hemfikir olunmuştu. An itibarıyla ise deneyimli golcü, Beşiktaş için veda mesajı yayınladı.

BEŞİKTAŞ'A CIRO IMMOBILE'DEN VEDA

"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve coştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz! Her şey için bol şans diliyorum."

CIRO IMMOBILE VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Ciro Immobile, 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.