Tammy Abraham'dan Beşiktaş sözleri:

Beşiktaş'ın yeni transferinden önemli açıklamalar geldi. Beşiktaş adına genel değerlendirmelerde bulunan Tammy Abraham, ayrıca da kupalar kazanmak istediğinin altını çizdi.

TAMMY ABRAHAM'DAN BEŞİKTAŞ KRİTİĞİ

"Teklif geldiğinde Meksika'da tatildeydim. Teknik direktörümüzle konuşma şansım oldu. Bana anlattıklarına hayran kaldım. Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görmüştüm. Şimdi burada olmak, buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. Kendimi Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum. Taraftarın önünde bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Konfor alanımdan çıkmaktan ve yeni bir yere taşınmaktan korkmuyorum. Daha önce İtalya'daydım. Şimdi ise Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamayı deneyimleme şansım var. Çok mutluyum. Burada olmaktan çok memnunum."

KAZANMAK KONUSU

"Kazanmayı isteyen biriyim. Taraftarlar da bunu ilk dakikadan itibaren görecek. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek ve skor yapmak için buradayım. Defans yapmam gerekirse onu da yaparım. Sadece, bekleyip göreceğiz. Hedefim, kesinlikle kupa kazanmak. Mutlaka başaracağız ve burada kupalar kazanacağız. Taraftarın beni karşılaşması çok özel hissettirdi. Güvenlikler yanımızda olmasaydı kesinlikle bariyerlerden atlar ve yanlarına giderdim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Sonunda kupayı kaldırırken birlikte kutlama yapacağız."