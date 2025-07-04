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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi belli oldu: 30 milyon Euroluk golcü transferi!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi olarak Georges Mikautadze ismi öne çıktı. Victor Osimhen'in transfer kararını bekleyen Galatasaray, diğer tarafta ise Georges Mikautadze için farklı bir tasarrufta bulunuyor.

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Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi belli oldu: 30 milyon Euroluk golcü transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 19:20

'da sonrası için Georges Mikautadze transferi bekletiliyor. Victor Osimhen'in transferdeki son sözünü duymak isteyen Galatasaray, Georges Mikautadze için 30 milyon Euroluk bir planlama gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN SONRASI İÇİN 30 MİLYON EUROLUK GOLCÜ

Galatasaray'da Victor Osimhen'in 'hayır' deme ihtimaline karşılık, Georges Mikautadze için hazırlıklar yapılıyor. Esasen ise Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Georges Mikautadze, Victor Osimhen'in 'de oynamak istememesi durumunda en ciddi alternatif olarak belirlendi! Ayrıca Fransız 'un da mali sıkıntılar çektiği dönemde, Georges Mikautadze transferinin 30 milyon Euroya tamamlanacağı ve mavi beyazlıların da bu anlaşmaya olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi belli oldu: 30 milyon Euroluk golcü transferi!

GALATASARAY'IN TRANSFER HEDEFİ GEORGES MIKAUTADZE'NİN PERFORMANSI

Galatasaray'ın uzun zamandır listesinde olan ve Süper Lig seçeneğine olumlu yaklaşan Georges Mikautadze, geçen sezon Lyon ile 47 maça çıkmış ve 17 gol ile 11 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. İlave olarak da Gürcü yıldızın, Fransız ekibiyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi belli oldu: 30 milyon Euroluk golcü transferi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZ ADAYININ GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Georges Mikautadze için piyasa değerlendirmesinde 22 milyon Euro gösterilirken, esasen ise Lyon'un 30 milyon Euro civarlarında bir beklentisi olduğu düşünülüyor.
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ETİKETLER
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#Transfer Haberleri
#Georges Mikautadze
#Spor
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