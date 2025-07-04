Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi belli oldu: 30 milyon Euroluk golcü transferi!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi olarak Georges Mikautadze ismi öne çıktı. Victor Osimhen'in transfer kararını bekleyen Galatasaray, diğer tarafta ise Georges Mikautadze için farklı bir tasarrufta bulunuyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen sonrası için Georges Mikautadze transferi bekletiliyor. Victor Osimhen'in transferdeki son sözünü duymak isteyen Galatasaray, Georges Mikautadze için 30 milyon Euroluk bir planlama gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN SONRASI İÇİN 30 MİLYON EUROLUK GOLCÜ

Galatasaray'da Victor Osimhen'in 'hayır' deme ihtimaline karşılık, Georges Mikautadze için hazırlıklar yapılıyor. Esasen ise Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Georges Mikautadze, Victor Osimhen'in Süper Lig'de oynamak istememesi durumunda en ciddi alternatif olarak belirlendi! Ayrıca Fransız Lyon'un da mali sıkıntılar çektiği dönemde, Georges Mikautadze transferinin 30 milyon Euroya tamamlanacağı ve mavi beyazlıların da bu anlaşmaya olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER HEDEFİ GEORGES MIKAUTADZE'NİN PERFORMANSI

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer listesinde olan ve Süper Lig seçeneğine olumlu yaklaşan Georges Mikautadze, geçen sezon Lyon ile 47 maça çıkmış ve 17 gol ile 11 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. İlave olarak da Gürcü yıldızın, Fransız ekibiyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.