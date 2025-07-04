Sacha Boey ile anlaşma tamam: Galatasaray'a transferde ters köşe!

Sacha Boey transferi Galatasaray için iyi gitmiyor. Galatasaray'a dönmek istemeyen Sacha Boey, transferde sürpriz bir karar aldı.

Galatasaray ve Sacha Boey arasındaki transfer görüşmeleri olumlu ilerlemedi. Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Sacha Boey, Süper Lig yerine Ligue 1'de oynamaya karar verdi.

GALATASARAYLI SACHA BOEY TRANSFER OLUYOR

Galatasaray'dan Bayern Münih'e gittikten sonra beklentileri karşılayamayan ve Alman devi tarafından gözden çıkarılan Sacha Boey, an itibarıyla Marsilya ile söz kesti. Fransız bek, gelecek sezon Ligue 1'de oynamak ve milli takımdaki yerini garantilemek istiyor.

SACHA BOEY VE BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Bayern ile toplamda 22 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.