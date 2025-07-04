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 | Murat Makas

Barcelona’ya transferde hüsran! 10 yıllık sözleşme imzaladı

Barcelona’nın uzun süredir transfer listesinde olan Nico Williams Athletic Bilbao'da kalma kararı vererek 10 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

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Barcelona’ya transferde hüsran! 10 yıllık sözleşme imzaladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 14:47

İspanya takımlarından 'nun Gana asıllı genç forveti Nico Williams’tan ’ya kötü haber geldi. Williams, 30 Haziran 2035'e kadar kulüpte kalmasını sağlayacak uzun vadeli yeni anlaşmaya imza attı. Uzun zamandır genç oyuncunun peşinde olan Barcelona yöneticileri, bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Barcelona’ya transferde hüsran! 10 yıllık sözleşme imzaladı

BİLBAO YENİ ANLAŞMADAN MEMNUN

İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan yapılan açıklamada “Oyuncumuz Nico Williams Athletic'te daha fazla tarih yazma hedefiyle sözleşmesini 2035'e kadar yeniledi." denildi. Athletic Bilbao ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Williams'ın atılan 10 yıllık ile 30 Haziran 2035'e kadar Bilbao'da kalmasının sağlandığı belirtildi.

GENEL OYUNCU PERFORMANSI

Altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao’da 2021 yılında ilk kez A Takım forması giyen Nico Williams, çıktığı 167 resmi maçta 31 gol kaydetti. İspanya Milli Takımı forması da giyen 22 yaşındaki Williams, geçen sezon Athletic Bilbao formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta 11 gol kaydetti.

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ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#sözleşme
#la liga
#athletic bilbao
#Nico Williams
#İspanya La Liga
#Nico Williams
#Genç Oyuncu
#Spor
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