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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’den yıldız futbolcuya rest: “Hemen ayrılabilirsin”

Fenerbahçe’de yıldız futbolcuyla ipler gerildi. Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer kararı aldı.

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Fenerbahçe’den yıldız futbolcuya rest: “Hemen ayrılabilirsin”
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 18:07

Fenerbahçe’de için resmen ayrılık çanları çalıyor. Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri konusunda net bir tavır sergiledi.

FENERBAHÇE’DE YILDIZ GOLCÜ İÇİN TRANSFER KARARI

Fenerbahçe’de yıldız golcü Youssef En-Nesyri’nin menajeriyle bir görüşme yapıldı. Halihazırda Youssef En-Nesyri için talipler olduğu bilinen süreçte, Fenerbahçe’den de yıldız hücumcuya ‘ayrılabilirsin’ kararı çıktı. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri’nin menajerine bonservis şartı koştu ve uygun bir teklifle birlikte kulübe veda edebileceklerini belirtti.

Fenerbahçe’den yıldız futbolcuya rest: “Hemen ayrılabilirsin”

FENERBAHÇELİ YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFERİNDE SUUDİ ARABİSTAN KRİTİĞİ

Fenerbahçe’den daha yüksek bir kontrat için ayrılmayı düşünen Youssef En-Nesyri’ye, an itibarıyla ekiplerinden ve Neom SC talip olmuş durumda.

Fenerbahçe’den yıldız futbolcuya rest: “Hemen ayrılabilirsin”

FENERBAHÇE’NİN AYRILABİLİRSİN DEDİĞİ YOUSSEF EN-NESYRI’NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 52 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE, FASLI GOLCÜ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya 19.5 milyon Euro transfer bedeli ödemişti.
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