Fenerbahçe’den yıldız futbolcuya rest: “Hemen ayrılabilirsin”

Fenerbahçe’de yıldız futbolcuyla ipler gerildi. Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer kararı aldı.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri için resmen ayrılık çanları çalıyor. Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri konusunda net bir tavır sergiledi.

FENERBAHÇE’DE YILDIZ GOLCÜ İÇİN TRANSFER KARARI

Fenerbahçe’de yıldız golcü Youssef En-Nesyri’nin menajeriyle bir görüşme yapıldı. Halihazırda Youssef En-Nesyri için talipler olduğu bilinen süreçte, Fenerbahçe’den de yıldız hücumcuya ‘ayrılabilirsin’ kararı çıktı. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri’nin menajerine bonservis şartı koştu ve uygun bir teklifle birlikte kulübe veda edebileceklerini belirtti.

FENERBAHÇELİ YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFERİNDE SUUDİ ARABİSTAN KRİTİĞİ

Fenerbahçe’den daha yüksek bir kontrat için ayrılmayı düşünen Youssef En-Nesyri’ye, an itibarıyla Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ve Neom SC talip olmuş durumda.

FENERBAHÇE’NİN AYRILABİLİRSİN DEDİĞİ YOUSSEF EN-NESYRI’NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 52 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.