Fenerbahçe'den şike söylemlerine sert çıkış!

Fenerbahçe tarafından şike gündemine dair açıklama yapıldı. Fransa'da YouTube yayınına konuk olan eski Fenerbahçeli Allan Saint Maximin, "Mourinho’nun odağı şampiyonluk için her şeyi vermekti. Ama ne yazık ki kulübün etrafında öyle olağanüstü karışık sıkıntılar var ki… Örnek vermem gerekirse bana orada neredeyse doping vermeye kadar vardıracaklardı işi." demişti.

FENERBAHÇE'DEN DOPİNG İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/1941230996705128742