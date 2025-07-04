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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den şike söylemlerine sert çıkış!

Fenerbahçe'den şike iddialarına dair açıklama geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin'in söylemleri sporseverleri şaşırtırken, Fenerbahçe ise hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'den şike söylemlerine sert çıkış!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 23:42

Fenerbahçe tarafından şike gündemine dair açıklama yapıldı. Fransa'da YouTube yayınına konuk olan eski Fenerbahçeli Allan Saint Maximin, "Mourinho’nun odağı şampiyonluk için her şeyi vermekti. Ama ne yazık ki kulübün etrafında öyle olağanüstü karışık sıkıntılar var ki… Örnek vermem gerekirse bana orada neredeyse doping vermeye kadar vardıracaklardı işi." demişti.

FENERBAHÇE'DEN DOPİNG İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan ’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/1941230996705128742

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ETİKETLER
#allan saint-maximin
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#Fenerbahçe
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#Şike
#Doping İddiası
#Hukuki İşlem
#İtibar Zedeleme
#Spor
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