Beyza Nur Akkuş'tan altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!

Beyza Nur Akkuş, ülkemize altın madalyayla döndü. İtalya'daki turnuvada başarılı performanslar gösteren milli sporcu, kendi klasmanında büyük bir zafer yaşadı.

BEYZA NUR AKKUŞ'TAN ŞAMPİYONLUK

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyon; kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sikletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam ederken, 65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu. Ayrıca Şevval Çakır da Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı. Son olarak da Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı, şampiyonayı 5 madalya (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) ile tamamladı.

https://x.com/TRguresFed/status/1941197524699840727

TAKIM SIRALAMASINDA İKİNCİLİK

Tüm sikletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasından ikinci oldu.