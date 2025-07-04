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 | Burak Ayaydın

Beyza Nur Akkuş'tan altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!

Beyza Nur Akkuş, Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Milli sporcu, 65 kiloda altın madalya kazandı.

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Beyza Nur Akkuş'tan altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 23:12

, ülkemize altın madalyayla döndü. 'daki turnuvada başarılı performanslar gösteren milli sporcu, kendi klasmanında büyük bir zafer yaşadı.

BEYZA NUR AKKUŞ'TAN ŞAMPİYONLUK

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyon; kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sikletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam ederken, 65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek oldu. Ayrıca Şevval Çakır da Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı. Son olarak da Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı, şampiyonayı 5 madalya (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) ile tamamladı.

https://x.com/TRguresFed/status/1941197524699840727

TAKIM SIRALAMASINDA İKİNCİLİK

Tüm sikletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasından ikinci oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HANGİ BRANŞTA TEKRAR ZAFERE ULAŞMIŞTIK?
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazanmıştı.
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#Spor
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