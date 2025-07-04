Beyza Nur Akkuş'tan altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!

Beyza Nur Akkuş, Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Milli sporcu, 65 kiloda altın madalya kazandı.
Beyza Nur Akkuş, ülkemize altın madalyayla döndü. İtalya'daki turnuvada başarılı performanslar gösteren milli sporcu, kendi klasmanında büyük bir zafer yaşadı.
İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyon; kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sikletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam ederken, 65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu. Ayrıca Şevval Çakır da Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı. Son olarak da Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı, şampiyonayı 5 madalya (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) ile tamamladı.
https://x.com/TRguresFed/status/1941197524699840727
Tüm sikletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasından ikinci oldu.