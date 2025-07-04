Hakan Balta'nın yeni adresi A Milli Takım oldu!

Galatasaray U19 Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Hakan Balta, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör oldu. Genç hoca Hakan Balta, bundan sonraki süreçte Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alacak.

Hakan Balta için yeni bir dönem başladı. Galatasaray altyapısındaki görevinden istifa eden Hakan Balta, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna dahil oldu.

HAKAN BALTA İÇİN A MİLLİ TAKIM SÜRECİ DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ay yıldızlılarda Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlüğe eski milli oyuncu Hakan Balta'nın getirildiği belirtildi. Almanya'da doğan ve futbolculuk kariyerine gurbette başlayan 42 yaşındaki teknik adam, 2003-2007 yılları arasında Manisaspor ve 2007'den 2018'e kadar da Galatasaray'da forma giydmişti.

GALATASARAY'DAN İSTİFA ETMİŞTİ

Hakan Balta, son olarak Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.