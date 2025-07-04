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 | Burak Ayaydın

Hakan Balta'nın yeni adresi A Milli Takım oldu!

Galatasaray U19 Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Hakan Balta, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör oldu. Genç hoca Hakan Balta, bundan sonraki süreçte Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alacak.

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Hakan Balta'nın yeni adresi A Milli Takım oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 20:41

Hakan Balta için yeni bir dönem başladı. Galatasaray altyapısındaki görevinden istifa eden Hakan Balta, 'ın teknik kadrosuna dahil oldu.

HAKAN BALTA İÇİN A MİLLİ TAKIM SÜRECİ DUYURULDU

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ay yıldızlılarda Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlüğe eski milli oyuncu Hakan Balta'nın getirildiği belirtildi. Almanya'da doğan ve futbolculuk kariyerine gurbette başlayan 42 yaşındaki teknik adam, 2003-2007 yılları arasında Manisaspor ve 2007'den 2018'e kadar da Galatasaray'da forma giydmişti.

Hakan Balta'nın yeni adresi A Milli Takım oldu!

GALATASARAY'DAN İSTİFA ETMİŞTİ

Hakan Balta, son olarak Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN HEDEFİ NEDİR?
Ay yıldızlı teknik ekip, 2026 Dünya Kupası'na katılmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.
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ETİKETLER
#Türkiye
#vincenzo montella
#a milli takım
#a milli takım
#Hakan Balta
#Spor
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