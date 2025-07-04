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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer sürprizi: Şenol Güneş ile dev zirve!

Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Şenol Güneş'ten kritik bir transfer raporu çıktı. Trabzonspor adına planlamalar yapan Fatih Tekke ve Şenol Güneş ikilisi, transfer süreci için net bir karara vardı.

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Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer sürprizi: Şenol Güneş ile dev zirve!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 22:47

'da ile , transfer yapılanması gerçekleştirdi. Kağıt üzerinde Trabzonspor'un eksiklerini gözeten Fatih Tekke, Şenol Güneş ile kritik bir zirvede bulundu ve yapılacak takviyeler konusunda fikir alışverişi sağladı.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TEKKE'DEN TRANSFER SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayabileceği bir kadro potansiyeli oluşturmak isteyen Fatih Tekke ile Şenol Güneş, bordo mavililerdeki kritik pozisyonları tespit etti! Trabzonspor adına önemli bir transfer zirvesi gerçekleştiren ikili, Karadeniz devinin Paul Onuachu takviyesiyle yetinemeyeceğini ve en az kaliteli bir orta saha ve yine en az aynı seviyede kaliteli bir stoper alınması konusunu öne çıkardı. Esasen ise fırsat transferi seçeneğini de gözeten Şenol Güneş ve Fatih Tekke, Trabzonspor için ciddi bir yapılanma süreci tasarlıyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer sürprizi: Şenol Güneş ile dev zirve!

TRABZONSPOR'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Trabzonspor'da an itibarıyla transfer görüşmeleri devam ederken, ilave olarak da iki teknik adamın fikirlerine göre ayrıca bir tasarrufta bulunulacak. Son olarak da Trabzonspor'un, Fatih Tekke'nin istediği takviyelerin ardından ciddi anlamda şampiyonluk sınavı vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer sürprizi: Şenol Güneş ile dev zirve!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA KADRO PLANLAMASI NASIL GİDİYOR?
Muhammed Cham gibi isimleri gözden çıkaran bordo mavililer, bazı futbolcularını transfer pazarına sunmuş durumda.
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ETİKETLER
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#trabzonspor
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#Transfer Haberleri
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