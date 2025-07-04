Fenerbahçe'ye Kyle Walker'dan transfer cevabı!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kyle Walker, an itibarıyla kararını verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kyle Walker, Fenerbahçe'nin teklifini resmen reddetti.
Fenerbahçe'ye Kyle Walker transferinde kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin teklifini uzun zamandır bekleten Kyle Walker, Fenerbahçe'de oynamak istemediğini sarı lacivertli yönetime iletti.
Kyle Walker; Manchester City tarafından istenmemesi ve Milan tarafından da satın alınmamasına rağmen, Fenerbahçe'de oynamak istemedi! Halihazırda diğer tercihlerini değerlendirmeyi düşündüğünü ifade eden Kyle Walker, Süper Lig'e olumlu yaklaşmadı.
Kyle Walker'ın teklifi kabul etmemesiyle birlikte, Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonu için çalışmalar hızlandı. Sarı lacivertli kulübün, yakın zamanda bir başka yıldız isim için devreye girmesi ve transferi bitirmesi bekleniyor.