Fenerbahçe'ye Kyle Walker'dan transfer cevabı!

Fenerbahçe'ye Kyle Walker transferinde kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin teklifini uzun zamandır bekleten Kyle Walker, Fenerbahçe'de oynamak istemediğini sarı lacivertli yönetime iletti.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE KÖTÜ SÜRPRİZ

Kyle Walker; Manchester City tarafından istenmemesi ve Milan tarafından da satın alınmamasına rağmen, Fenerbahçe'de oynamak istemedi! Halihazırda diğer tercihlerini değerlendirmeyi düşündüğünü ifade eden Kyle Walker, Süper Lig'e olumlu yaklaşmadı.

FENERBAHÇE'DE YENİ HEDEFLER

Kyle Walker'ın teklifi kabul etmemesiyle birlikte, Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonu için çalışmalar hızlandı. Sarı lacivertli kulübün, yakın zamanda bir başka yıldız isim için devreye girmesi ve transferi bitirmesi bekleniyor.