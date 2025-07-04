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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu: Ali Koç için kritik süreç!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim sürecine netlik getirdi. Fenerbahçe tarafından uzun bir açıklamayla ele alınan bilgilendirme, Eylül ayında sandığı işaret etti.

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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu: Ali Koç için kritik süreç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 21:29

Fenerbahçe'de seçim süreci resmen duyuruldu. Fenerbahçe camiasının uzun zamandır beklediği bilgilendirme, an itibarıyla kulüp tarafından yapıldı.

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu: Ali Koç için kritik süreç!

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur. Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe’mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk. Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe’mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız. Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik. Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe’mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara olan inancımız sayesindedir. Fenerbahçe’mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar Yönetim Kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz. Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum. Çünkü bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe’mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir."

Ali Y. KOÇ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu: Ali Koç için kritik süreç!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYLARI NETLEŞTİ Mİ?
Sarı lacivertli kulüpte, an itibarıyla Aziz Yıldırım başta olmak üzere sürpriz isimlerin devreye girmesi bekleniyor.
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#ali koç
#ali koç
#erken seçim
#Fenerbahçe
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