Galatasaray resmen veda etti: Sürpriz stoper ayrılığı!

İstanbul
Galatasaray'da Mathias Ross ile yollar ayrıldı. Galatasaray'ın önemli bir yetenek olarak transfer ettiği Mathias Ross'a, an itibarıyla resmen veda edildi.
Galatasaray'da Mathias Ross için beklenen son gerçekleşti. Galatasaray'a geldiğinden bu yana farklı takımlara kiralanan Mathias Ross, an itibarıyla Süper Lig kariyerine nokta koydu.
"Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!"
https://x.com/GalatasaraySK/status/1941194225108050355
Galatasaray kariyerinde sadece 2 maça çıkabilen Mathias Ross, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.