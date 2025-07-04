Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şike açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin'den şike açıklamaları geldi. Fenerbahçe'deki sürecini anlatan Allan Saint-Maximin, ilginç bir çıkışta bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şike açıklaması!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 23:35

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen , içerik üreticisi Zack Nani’nin programına konuk oldu. Sohbet esnasında Fenerbahçe'deki kaotik ortamdan bahseden Allan Saint-Maximin, şaşırtan değerlendirmeler yaptı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCUSUNDAN ŞİKE SÖZLERİ

Fenerbahçe'yi uzun uzun anlatan Maximin, "Mourinho’nun odağı şampiyonluk için her şeyi vermekti. Ama ne yazık ki kulübün etrafında öyle olağanüstü karışık sıkıntılar var ki… Örnek vermem gerekirse bana orada neredeyse doping vermeye kadar vardıracaklardı işi." sözleriyle adeta gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şike açıklaması!

ALLAN SAINT-MAXIMIN GERİ ADIM ATTI

Sosyal medyada sözlerinin gündem olduğunu gören Fransız hücumcu; programın ilgili kısmını alıntıladı ve "Twitter’da her şeyin başka yöne çekildiğini görüyorum, bu yüzden ne demek istediğimi netleştireyim: Ben, kulübün etrafında dönen ve her şeyi yapmaya hazır olan bazı kişilerden söz ediyordum. Benim durumumda, hastalandığımda bana neredeyse doping sayılan bir tedavi uygulanacaktı. Bu doktor ekibi bunu hangi amaçla yaptı, gerçekten bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şike açıklaması!

Sıkça Sorulan Sorular

MAXIMIN NEDEN GÖNDERİLDİ?
Fenerbahçe, yüksek maliyetine rağmen inişli çıkışlı performanslar sergileyen Maximin'e veda etmenin daha doğru olacağına karar vermişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’den yıldız futbolcuya rest: “Hemen ayrılabilirsin”
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer sürprizi: Şenol Güneş ile dev zirve!
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#allan saint-maximin
#allan saint-maximin
#Fenerbahçe
#şike iddiası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.