Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan şike açıklaması!

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, içerik üreticisi Zack Nani’nin programına konuk oldu. Sohbet esnasında Fenerbahçe'deki kaotik ortamdan bahseden Allan Saint-Maximin, şaşırtan değerlendirmeler yaptı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCUSUNDAN ŞİKE SÖZLERİ

Fenerbahçe'yi uzun uzun anlatan Maximin, "Mourinho’nun odağı şampiyonluk için her şeyi vermekti. Ama ne yazık ki kulübün etrafında öyle olağanüstü karışık sıkıntılar var ki… Örnek vermem gerekirse bana orada neredeyse doping vermeye kadar vardıracaklardı işi." sözleriyle adeta gündeme bomba gibi düştü.

ALLAN SAINT-MAXIMIN GERİ ADIM ATTI

Sosyal medyada sözlerinin gündem olduğunu gören Fransız hücumcu; programın ilgili kısmını alıntıladı ve "Twitter’da her şeyin başka yöne çekildiğini görüyorum, bu yüzden ne demek istediğimi netleştireyim: Ben, kulübün etrafında dönen ve her şeyi yapmaya hazır olan bazı kişilerden söz ediyordum. Benim durumumda, hastalandığımda bana neredeyse doping sayılan bir tedavi uygulanacaktı. Bu doktor ekibi bunu hangi amaçla yaptı, gerçekten bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.