Jeremie Boga Süper Lig'e!

Trabzonspor ve Jeremie Boga transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor, an itibarıyla Jeremie Boga için farklı bir formülü devreye soktu.

Trabzonspor'da Jeremie Boga transferi için süreç netleşiyor. Halihazırda Nice tarafından istenen 15 milyon Euroluk bonservisi çok bulan bordo mavililer, kiralama seçeneğine yöneldi.

TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ TRANSFER

Fatih Tekke'ye şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalara devam eden yönetim, Jeremie Boga konusundaki ısrarını sürdürüyor. 28 yaşındaki kanatın; Paul Onuachu ile birlikte iyi bir hücum hattı oluşturacağına inanan Trabzonspor, yetenekli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor.

JEREMIE BOGA DA İSTİYOR

Kulüplerin anlaşması durumunda Trabzonspor ihtimaline olumlu yaklaşan Jeremie Boga, geçen sezon 24 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.