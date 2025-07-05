Galatasaray yıldız oyuncuyu bekletiyor: Hakan Çalhanoğlu olmazsa imza atacak!

Galatasaray'ın transfer planlamalarında büyük bir sürpriz söz konusu. Hakan Çalhanoğlu transferi için temaslar gerçekleştiren Galatasaray, diğer tarafta ise İlkay Gündoğan için farklı bir tasarrufta bulunuyor.

Galatasaray'da şaşırtıcı bir transfer kritiği yapılıyor ve Hakan Çalhanoğlu ile İlkay Gündoğan üzerinden farklı bir planlama yürütülüyor. Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu transferinin gerçekleşmemesi durumunda an itibarıyla İlkay Gündoğan'a imza attırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA YILDIZ TRANSFERİ BEKLETİLİYOR

Galatasaray; Hakan Çalhanoğlu transferini yavaş yavaş ilerletirken, bir yandan da İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardı! Halihazırda kadro dengesini gözeten Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu sürecinden dolayı İlkay Gündoğan'ı da bekletmeye karar verdi. Esasen ise Galatasaray'ın; Hakan Çalhanoğlu transferinin iptal olması durumunda İlkay Gündoğan'a ivedi şekilde imza attıracağı düşünülürken, Hakan'a Inter'den izin çıkması halinde ise İlkay Gündoğan için nihai kararı ne yönde vereceği soru işaretlerine sebep olmuş durumda.

GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ BONSERVİSE TAKILDI

Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro civarlarında bonservis istemesi Galatasaray'ı dezavantajlı bir konuma iterken, İlkay Gündoğan'da ise neredeyse bedelsiz denilebilecek meblağlar ile transferin tamamlanması mümkün görülüyor.