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Arda Güler'den siftah! Girona ağlarını sarstı, Real Madrid fark attı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Aralık 2024 01:56 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 02:24
Arda Güler&#039;den siftah! Girona ağlarını sarstı, Real Madrid fark attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı.

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti. Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan maçta Real Madrid, 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

ARDA'DAN SEZONUN İLK GOLÜ

Arda Güler'in 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran Real Madrid, Kylian Mbappe'nin de 62. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Arda Güler'den siftah! Girona ağlarını sarstı, Real Madrid fark attı - 1. Resim

Karşılaşmada 89. dakikada oyundan çıkan Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti.

Arda Güler'den siftah! Girona ağlarını sarstı, Real Madrid fark attı - 2. Resim

Real Madrid, puanını 36'ya yükseltti. Girona ise 22 puanda kaldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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