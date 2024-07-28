Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi

28 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:22

Arda Güler'in son paylaşımında dikkat çeken kare! Sosyal medyada gündem oldu

Arda Güler'in son paylaşımında dikkat çeken kare! Sosyal medyada gündem oldu

Real Madrid'tde forma numaraları yenilendi! Arda Güler de değiştirdi

Real Madrid'tde forma numaraları yenilendi! Arda Güler de değiştirdi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Milli oyuncumuz Arda Güler, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

Real Madrid'in genelde ikinci yarılarda oyuna aldığı Arda Güler, Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, Real Madrid'e Arda Güler için teklif gerçekleştirdi.

Real Madrid ekibinde fazla süre bulamayan Arda Güler'i kiralık transfer etmek isteyen Bayer Leverkusen ekibi, Real Madrid'den olumsuz geri dönüş aldı.

ANCELOTTİ ARDA'YI BIRAKMIYOR

Bayer Leverkusen ekibinin transfer teklifini, teknik direktör Ancelotti'ye ileten Real Madrid yönetimi, Ancelotti'den veto yedi. Arda'yı takımda tutmak isteyen Ancelotti bu transfer teklifine karşı çıkarak Arda'yı takımda tuttu.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasından sonra ailesiyle birlikte tatile çıkan genç yıldız, tatil dönüşü Real Madrid kampına katılarak yeni sezon için çalışmalarına başladı.