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Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:22
Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid’de forma giyen Milli oyuncumuz Arda Güler’e Almanya devi talip oldu. Bundesliga’nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Real Madrid takımı ile iletişime geçerek genç yıldıza talip olduklarını iletti. Real Madrid, Alman ekibinin teklifini reddetti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Milli oyuncumuz Arda Güler, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi - 1. Resim

Real Madrid'in genelde ikinci yarılarda oyuna aldığı Arda Güler, Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi - 2. Resim

Son olarak Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, Real Madrid'e Arda Güler için teklif gerçekleştirdi.

Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi - 3. Resim

Real Madrid ekibinde fazla süre bulamayan Arda Güler'i kiralık transfer etmek isteyen Bayer Leverkusen ekibi, Real Madrid'den olumsuz geri dönüş aldı.

Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi - 4. Resim

ANCELOTTİ ARDA'YI BIRAKMIYOR

Bayer Leverkusen ekibinin transfer teklifini, teknik direktör Ancelotti'ye ileten Real Madrid yönetimi, Ancelotti'den veto yedi. Arda'yı takımda tutmak isteyen Ancelotti bu transfer teklifine karşı çıkarak Arda'yı takımda tuttu. 

Arda Güler’e Almanya’dan dev talip! Real Madrid kararını verdi - 5. Resim

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasından sonra ailesiyle birlikte tatile çıkan genç yıldız, tatil dönüşü Real Madrid kampına katılarak yeni sezon için çalışmalarına başladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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