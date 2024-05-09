Arda Güler'in sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Şampiyonlar Ligi ve La Liga bonusu yok!

09 May 2024 17:44 - Güncelleme : 09 May 2024 17:46

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Bayern Münih'i evinde 2-1 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe sezon başında 20+10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e gönderdiği milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bonus maddesi ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE LA LİGA BONUSU YOK!

Real Madrid'in 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak final maçında Borussia Dortmund'a rakip olmasıyla Fenerbahçe'nin kasasına 2.2 milyon Euro gireceği ve İspanyol devinin La Liga'yı kazanmasıyla da 1.9 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü.

Real Madrid'in finalde Borussia Dortmund'u yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması halinde de Fenerbahçe'nin yaklaşık 2,5 milyon Euro geliri daha kasasına koyacağı iddia edilmişti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi göre; Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon Euro'luk bonusun tamamı Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacak.

Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyecek.