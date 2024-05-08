Real Madrid'den tarihi dönüş! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

08 May 2024 23:57 - Güncelleme : 09 May 2024 00:19

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı tarihi bir maça sahne oldu. İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Eflatun-beyazlılar, 88. dakikasına 1-0 geriye girdiği maçı Joselu'nun ayağından peş peşe bulduğu 2 golle 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

FİNALİN ADI: REAL MADRİD-BORUSSİA DORTMUND

Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı.

14 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid turu geçerek finalde bir başka Alman ekibi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

FİNAL 1 HAZİRAN'DA LONDRA'DA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir yarı final maçında oyuna sonradan giren oyuncular üç gol attı.

Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.