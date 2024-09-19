Arda Turan'dan derbi yorumu: "Galatasaray kazanırsa mutlu olurum"

19 Eylül 2024 18:35 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 18:40

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Turan, "Süperstarların çok iyi oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Maçın doğrularını yapmaya çalışacağız." dedi. Genç teknik adam, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde sürdüren eflatun-sarılılarda teknik direktör Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN OYUNUNA SAYGI DUYACAĞIZ"

Beşiktaş’ın çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Turan, "Takımın başında muhteşem, benim çok saygı duyduğum, Glasgow'dan bu yana takip ettiğim, Avrupa'da final oynamış, aynı oyunu buraya yansıtan bir hocaları var. Süperstarların çok iyi oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Maçın doğrularını yapmaya çalışacağız. 'Gidip orada kendi oyunumuzu oynayacağız dersek' yanılırız. Beşiktaş'ın oyununa saygı duyacağız ama kendimizden de bir şeyler sunmak istiyoruz. Maçla ilgili çok heyecanlıyız. Eyüpspor tarihi için güzel bir gün olacak. Oyunumuzu oynamaya çalışacağız ama önce keyif alacağız. Pazar günü İnönü'de bu kadar güzel bir atmosferde oynamak keyifli olacaktır. Futbolcular için özel bir an" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ MAÇ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ"

Arda Turan, hedeflerine maç maç ilerleyerek ulaşmak istediklerine de dikkat çekti. Başarılı teknik adam, "Ben Simeone'nin öğrencisiyim, tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Tek düşüncemiz Beşiktaş maçı. Herhangi bir hesabımız yok. İyi bir başlangıç görülebilir ama bizim hayalimiz ligde kalabilmek. Ligde kalabilirsek Eyüpspor'un geleceğiyle ilgili adımlar atabiliriz. Oyuncu tercihlerinde, gelecek seneki transferlerimiz için zamanımız olabilir. Hedefimizde sapma yok, iyi başladık ve umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"SELÇUK İNAN VE BURAK YILMAZ​'I GÖRÜNCE GURUR DUYUYORUM"

Futbolculuk döneminden eski takım arkadaşları olan ve şu anda da teknik direktörlük yapan Burak Yılmaz ile Selçuk İnan hakkında ise 37 yaşındaki teknik direktör, "Onları görünce gurur duyuyorum. Herkes yaşlanıyor, önemli olan nasıl yaşadığın. Burak Yılmaz zaten benim yüzümden hoca olmuştu, o stresi de birbirimize yaşattık, muhteşem bir maç oldu. Futbolun önemli figürleriydik, futboldan sonra bunlar da normal. Umarım Nuri Şahin​ gibi Avrupa arenasında karşılaşma fırsatı buluruz, hedeflerimiz bunlar olmalı. Sevindirici olan hepimizin saha içinde kalmaya çalışması. Burak Yılmaz'la oynadığımız maç muhteşem bir maç oldu. Geceyle gündüz gibiydi iki taraf da. Birçok gol pozisyonu olan, iki tarafın da geri adım atmadığı bir gündü. Bunlar sevindirici. Tabii ki kazanacağız, kaybedeceğiz ama öğreniyoruz" diye konuştu.

"VAN BRONCHORST, BARCELONA VE CRUYFF KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst ile Türkiye’de göreve başladığından beri bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Arda Turan, "Yansıttığı futboldan Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada. Ligin en az uzun pas atan takımı Beşiktaş. 530'un üzerinde maç yapıyorlar, topa çok sahip oluyorlar. Topa karşı gösterdiği reaksiyon Barcelona oyununa ait. Böyle teknik direktörlerin kıymetini bilmek lazım. Giovanni de hem futbolculuk hem de hocalık kariyeriyle bu isimlerden birisi. Biz onları analiz ederken, ileride biz de burada neyi yapabiliriz diye düşünüyoruz" cümlelerine yer verdi.

DERBİ YORUMU: "GALATASARAY KAZANIRSA MUTLU OLURUM"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Teknik Direktör Arda Turan, "Saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum. Çünkü çok yorulduk bu anlamda. Öyle de bir derbi olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var, oyuna konsantre olmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı." dedi.

"HAKEMLERİN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM"

Süper Lig’de geride kalan 5 haftada hakemlerin gösterdiği performanstan memnun olduğunu da söyleyen Arda Turan, "Büyük hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. İyi oynayan takım her zaman uzun vadede kazanır. Günlük kayıplar yaşanabilir ama bunları hakemlere bağlamamak lazım. Hakem arkadaşların tavırlarından memnunum. Görevleri değil ama daha çok iletişimde olurlarla daha iyi olabilir" dedi.

"BAZEN OYUNUN İKİ TARAFINI DA OYNAMAK LAZIM"

37 yaşındaki çalıştırıcı, her maç topa sahip olmanın mümkün olmadığını ve koşup mücadele etmek gerektiğini belirterek, "Bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Şehir statlarına gidip, önemli maçlara çıkıp topa yüzde 70, 75 sahip olmak çok zor. Bazen oyunun iki tarafını da oynamak lazım. Kaliteli bir oyuncu maksimum 3 dakika topa değiyor. Bunun dışında oyuncu 90 dakika bireysel olarak koşuyor. Koşmadan, mücadele etmeden olmuyor. Eğer gol yemezsek her zaman maçı kazanmak için bir şansımız olur. Ben de oyuncuyken topla oynamayı çok severdim. Dün bile Manchester City, Inter karşısında geçiş savunmasında önlem almak zorundaydı. Inter de 90 dakikayı savunarak geçirdi. Savunmak, mücadele etmek, kalenin önünü kapatmak da bazen güzel bir oyundur. Bunun da keyfini almak lazım. Topa sahip olmak görsel olarak güzel olabilir ama iki tarafın da güzellikleri var" şeklinde konuştu.

"EMRE MOR ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU OLACAK"

Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Emre Mor’un çok büyük bir oyuncu olacağına inandığını aktaran Turan, "Hala bunun için büyük bir şansı var, bu yüzden transfer ettik onu. Ama bir rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara dönebilmesi için en az 1,5 aylık süreye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.