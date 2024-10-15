Avrupa basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap...

15 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:47

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda'yı 4-2 mağlup ederek grubunda 10 puanla liderliğini korudu. Tarihi karşılaşma sonrası İspanya ve Portekiz basını, millilerimizi manşetlerine taşıdı. Avrupa basını, genç yıldızımız Arda Güler'e yeni lakap takarken, Kerem Aktürkoğlu'na da övgüler yağdırdı. İşte tüm detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda'yı 4-2 mağlup ederek grubunda 10 puanla liderliğini korudu. Tarihi karşılaşma sonrası İspanya ve Portekiz basını, millilerimizi manşetlerine taşıdı. Avrupa basını, genç yıldızımız Arda Güler​'e yeni lakap takarken, Kerem Aktürkoğlu​'na da övgüler yağdırdı. "GECENİN EN GÜZEL ANI KEREM'İN AYAKLARINDAN GELDİ" SAPO: Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol. ZERO ZERO: Türkiye, Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle liderliğini sürdürdü. DESPORTO AO MINUTO: Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu. O JOGO: Kaleciye baskı yapan Benficalı oyuncu, pasını kestikten sonra topu Arda Güler'e vererek 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. 90'+5'te muhteşem bir şutla finali 4-2 yaptı. A BOLA: Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi. Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi. RECORD: Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu. "KAHRAMAN ARDA GÜLER" İspanyol basını ise 88. dakikada Türkiye'nin 3. golünü kaydeden Arda Güler'e yeni bir ünvan verdi.

REAL MADRID: Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı. MARCA: Arda Güler 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı. ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler parlıyor.



DEFANSA CENTRAL: Arda Güler Türkiye'ye zafer kazandırdı.



RELEVO: Arda Güler, Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor.

AS: Kahraman Arda Güler!



SPORT: Arda Güler, İzlanda maçında Türkiye'nin en aktif oyuncularından biriydi. Attığı golle galibiyeti getirdi. İlgili Haberler Son dakika: A Milli Takım'ımız İzlanda'yı 4-2 mağlup etti A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türk yüreğiyle oynadılar UEFA, Kerem Aktürkoğlu'nun golünü listeye aldı!