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Avrupa basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap...

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:47
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında  A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda'yı 4-2 mağlup ederek grubunda 10 puanla liderliğini korudu. Tarihi karşılaşma sonrası İspanya ve Portekiz basını, millilerimizi manşetlerine taşıdı. Avrupa basını, genç yıldızımız Arda Güler'e yeni lakap takarken, Kerem Aktürkoğlu'na da övgüler yağdırdı. İşte tüm detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında  A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda'yı 4-2 mağlup ederek grubunda 10 puanla liderliğini korudu. Tarihi karşılaşma sonrası İspanya ve Portekiz basını, millilerimizi manşetlerine taşıdı. Avrupa basını, genç yıldızımız Arda Güler​'e yeni lakap takarken, Kerem Aktürkoğlu​'na da övgüler yağdırdı. 

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 1. Resim

"GECENİN EN GÜZEL ANI KEREM'İN AYAKLARINDAN GELDİ"

SAPO: Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol.

ZERO ZERO: Türkiye, Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle liderliğini sürdürdü.

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 2. Resim

DESPORTO AO MINUTO: Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu.

O JOGO: Kaleciye baskı yapan Benficalı oyuncu, pasını kestikten sonra topu Arda Güler'e vererek 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. 90'+5'te muhteşem bir şutla finali 4-2 yaptı.

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 3. Resim

A BOLA: Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi. Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi.

RECORD: Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu.

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 4. Resim

"KAHRAMAN ARDA GÜLER"

İspanyol basını ise 88. dakikada Türkiye'nin 3. golünü kaydeden Arda Güler'e yeni bir ünvan verdi. 

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 5. Resim


REAL MADRID: Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı.

MARCA: Arda Güler 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı.

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 6. Resim

ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler parlıyor.

DEFANSA CENTRAL: Arda Güler Türkiye'ye zafer kazandırdı.

RELEVO: Arda Güler, Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor.

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 7. Resim


AS: Kahraman Arda Güler!

SPORT: Arda Güler, İzlanda maçında Türkiye'nin en aktif oyuncularından biriydi. Attığı golle galibiyeti getirdi.

Avrupa basını 'Bizim Çocukları'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap... - 8. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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