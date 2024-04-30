Avrupa devi Semih Kılıçsoy için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

30 Nisan 2024 22:02 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 22:04

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa devleri kıyasıya bir mücadele veriyor.

Süper Lig'de attığı goller ve yaptığı asistleri takımını sırtlayan 18 yaşındaki oyuncu için son olarak Premier Lig devinin teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

PEP GUARDİOLA KANCA ATTI!

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Semih Kılıçsoy'a kanca attı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Gözlemciler tarafından izlenen ve olumlu raporlanan Semih Kılıçsoy için Manchester City teklif sunmaya hazırlanıyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın ikna edilmesi halinde genç oyuncunun 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Genç yıldızın da bu teklife sıcak baktığı ve Avrupa'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.

30 MİLYON EURO TEKLİF YAPILACAK!

Haberin detaylarında, anlaşma sağlanması halinde Semih Kılıçsoy'un 30 milyon Euro'ya transfer olacağı ve rekor bedelle Premier Lig'in yolunu tutacağı kaydedildi.

Daha önce Arsenal ve Tottenham'ın da Semih ile ilgilendiği iddia edilmişti.

30 MAÇTA 11 GOL-2 ASİST

18 yaşındaki genç golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 30 maçta 11 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen ve EURO 2024'te boy göstermesi beklenen Semih Kılınçsoy'un siyah-beyazlı takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.