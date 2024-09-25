Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var
Avrupa Ligi'nin şampiyonluk favorileri istatistik platformu Football Meets Data tarafından belirlendi. Zirvede Porto'nun yer aldığı istatistiki araştırmada ilk 10 sıradaki takımlar arasında sadece 1 temsilcimiz yer buldu.
Format değişikliğinin ardından çok daha çekişmeli hale gelen UEFA Avrupa Ligi'nde, takımların kupaya ulaşma ihtimalleri açıklandı. ABD merkezli Football Meets Data'nın tuttuğu verileri göre yaptığı sıralamada, Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı en yüksek takım Porto olarak gösterildi.
TÜRKİYE'DEN İLK 10'DA TEK TAKIM
Bu kulvarda Türkiye'yi temsilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yer alırken, bu 3 ekibimizden sadece biri ilk 10 favori arasına adını yazdırabildi. İşte Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk favorileri:
1- Porto - %10
2- Tottenham Hotspur - %9
3- Roma - %9
4- Manchester United - %8
5- Athletic - %7
6- Lazio - %7
7- Slavia Prag - %6
8- GALATASARAY - %5
9- Real Sociedad - %4
10- Eintracht Frankfurt - %4
13- FENERBAHÇE - %3
31- BEŞİKTAŞ - %0.3
Porto'nun zirvede olması iyi haber, bizde bir takımın üst sıralarda bulunması lazım