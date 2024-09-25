Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var

25 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:53

Avrupa Ligi'nin şampiyonluk favorileri istatistik platformu Football Meets Data tarafından belirlendi. Zirvede Porto'nun yer aldığı istatistiki araştırmada ilk 10 sıradaki takımlar arasında sadece 1 temsilcimiz yer buldu.

Format değişikliğinin ardından çok daha çekişmeli hale gelen UEFA Avrupa Ligi​'nde, takımların kupaya ulaşma ihtimalleri açıklandı. ABD merkezli Football Meets Data'nın tuttuğu verileri göre yaptığı sıralamada, Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı en yüksek takım Porto​ olarak gösterildi.

TÜRKİYE'DEN İLK 10'DA TEK TAKIM

Bu kulvarda Türkiye'yi temsilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yer alırken, bu 3 ekibimizden sadece biri ilk 10 favori arasına adını yazdırabildi. İşte Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk favorileri:

1- Porto - %10

2- Tottenham Hotspur​ - %9

3- Roma​ - %9

4- Manchester United​ - %8

5- Athletic - %7

6- Lazio - %7

7- Slavia Prag - %6

8- GALATASARAY - %5

9- Real Sociedad - %4

10- Eintracht Frankfurt - %4

13- FENERBAHÇE - %3

31- BEŞİKTAŞ - %0.3