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Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com / derleme
25 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:53
Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10&#039;da sadece bir Türk takımı var

Avrupa Ligi'nin şampiyonluk favorileri istatistik platformu Football Meets Data tarafından belirlendi. Zirvede Porto'nun yer aldığı istatistiki araştırmada ilk 10 sıradaki takımlar arasında sadece 1 temsilcimiz yer buldu. 

Format değişikliğinin ardından çok daha çekişmeli hale gelen UEFA Avrupa Ligi​'nde, takımların kupaya ulaşma ihtimalleri açıklandı. ABD merkezli Football Meets Data'nın tuttuğu verileri göre yaptığı sıralamada, Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı en yüksek takım Porto​ olarak gösterildi.

TÜRKİYE'DEN İLK 10'DA TEK TAKIM

Bu kulvarda Türkiye'yi temsilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yer alırken, bu 3 ekibimizden sadece biri ilk 10 favori arasına adını yazdırabildi. İşte Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk favorileri:

1- Porto - %10

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 1. Resim

2- Tottenham Hotspur​ - %9

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 2. Resim

3- Roma​ - %9

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 3. Resim

4- Manchester United​ - %8

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 4. Resim

5- Athletic - %7

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 5. Resim

6- Lazio - %7

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 6. Resim

7- Slavia Prag - %6

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 7. Resim

8- GALATASARAY - %5

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 8. Resim

9- Real Sociedad - %4

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 9. Resim

10- Eintracht Frankfurt - %4

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 10. Resim

13- FENERBAHÇE - %3

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 11. Resim

31- BEŞİKTAŞ - %0.3

Avrupa Ligi şampiyonluk favorileri açıklandı: İlk 10'da sadece bir Türk takımı var - 12. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com / derleme
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Deniz25 Eylül 2024 12:13

Porto'nun zirvede olması iyi haber, bizde bir takımın üst sıralarda bulunması lazım

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