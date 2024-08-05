Avrupa'da kura günü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak

05 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:39

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi bugün İsviçre'de yapılacak.

Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri netlik kazanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in de bir üst turdaki muhtemel rakibi bugünkü kura çekiminin ardından belirlenecek.

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi 13.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde ise kuralar 14.00'te çekilecek.

Konferans Ligi'nin eşleşmeleri 15.00'da belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonuyla birlikte yeni bir sisteme geçilecek.

Daha önce 32 olan takım sayısı 36'ya yükselirken grup formatı yerine lig formatına uygulanacak. Takımlar 4 iç ve 4 dış saha maçı olmak üzere 8 maça çıkacak. Bu maçların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Play-off'un ardından son 16'ya kalan takımlar netleşecek.