Avrupa'daki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a dişli rakipler!

22 Temmuz 2024 12:45 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:49

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Napoli ile masaya oturdu! İtalyan kulübün teklifi belli oldu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Napoli ile masaya oturdu! İtalyan kulübün teklifi belli oldu

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre’de çekilecek.

Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi’nde yer alan Trabzonspor’un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada netleşecek.

FENERBAHÇE'YE DİŞLİ RAKİPLER

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak.

Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin kaybedeni için saat 15.00’te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Fenerbahçe elenirse bu turnuvada da seri başı olamayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

KAZANIRSA (ŞAMPİYONLAR LİGİ):

Glasgow Rangers

Slavia Prag

Red Bull Salzburg

Lille

KAYBEDERSE (AVRUPA LİGİ):

Ajax

Rapid Wien

Molde

Braga

Dinamo Kiev

Partizan

Sheriff

TRABZONSPOR'A SERT RAKİPLER

Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok’u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

KAZANIRSA (AVRUPA LİGİ):

Ajax

Rapid Wien

Molde

Braga

Dinamo Kiev

Partizan

Sheriff

KAYBEDERSE (KONFERANS LİGİ):

Maribor

Spartak Trnava

Hajduk Split

Guimaraes

Maccabi Hayfa

CFR Cluj

Kopenhag

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. İstanbul ekibi turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak ve turu geçmesi halinde aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek.

Austria Wien

Zürih

Wisla Krakow

Fehervar

Kilmarnock

Banik Ostrava

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 5 AĞUSTOS'U BEKLİYOR

UEFA organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden diğer temsilcilerimizden Galatasaray Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak.

Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak.

5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Galatasaray ile Beşiktaş’ın seri başı olup olamayacağı, tur atlayan takımların durumuna göre belli olacak.