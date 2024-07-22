Avrupa'daki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a dişli rakipler!
Avrupa mücadele eden temsilcilerimizin 3. turdaki muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un turu geçmeler ya da elenmeleri halindeki muhtemel rakipleri belirlenecek. İki temsilcimiz de 3. eleme turunda seri başı olamayacak. Saat 14.00’te UEFA Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra 15.00’te Avrupa Ligi, 16.00’da da Konferans Ligi eşleşmeleri belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre’de çekilecek.
Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi’nde yer alan Trabzonspor’un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada netleşecek.
FENERBAHÇE'YE DİŞLİ RAKİPLER
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak.
Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin kaybedeni için saat 15.00’te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Fenerbahçe elenirse bu turnuvada da seri başı olamayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
KAZANIRSA (ŞAMPİYONLAR LİGİ):
Glasgow Rangers
Slavia Prag
Red Bull Salzburg
Lille
KAYBEDERSE (AVRUPA LİGİ):
Ajax
Rapid Wien
Molde
Braga
Dinamo Kiev
Partizan
Sheriff
TRABZONSPOR'A SERT RAKİPLER
Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok’u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
KAZANIRSA (AVRUPA LİGİ):
Ajax
Rapid Wien
Molde
Braga
Dinamo Kiev
Partizan
Sheriff
KAYBEDERSE (KONFERANS LİGİ):
Maribor
Spartak Trnava
Hajduk Split
Guimaraes
Maccabi Hayfa
CFR Cluj
Kopenhag
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. İstanbul ekibi turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak ve turu geçmesi halinde aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek.
Austria Wien
Zürih
Wisla Krakow
Fehervar
Kilmarnock
Banik Ostrava
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 5 AĞUSTOS'U BEKLİYOR
UEFA organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden diğer temsilcilerimizden Galatasaray Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak.
Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak.
5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Galatasaray ile Beşiktaş’ın seri başı olup olamayacağı, tur atlayan takımların durumuna göre belli olacak.