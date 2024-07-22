Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Napoli ile masaya oturdu! İtalyan kulübün teklifi belli oldu 

22 Temmuz 2024 00:01 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 00:03

İspanyol basını açıkladı! Fenerbahçe'nin, En-Nesyri için ödeyeceği para belli oldu

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'da yer alan bilgiye göre, İtalyan ekibi Napoli, yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

10 MİLYONLUK TEKLİF

Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği Cengiz için Napoli Kulübü, 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli önerdi. Fenerbahçe yönetimi ise 12-13 milyon Euro talep ediyor. Cengiz Ünder, daha önce İtalya'da Roma forması giymişti.

SON SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.