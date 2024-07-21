İspanyol basını açıkladı! Fenerbahçe'nin, En-Nesyri için ödeyeceği para belli oldu

21 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:30

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Höjbjerg, Marsilya'ya imza attı!

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Höjbjerg, Marsilya'ya imza attı!

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine ısrarla istediği forvet En-Nesyri için Sevilla ile pazarlıklara başladı.

İspanya basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Fas'lı forvet En-Nesyri için 25 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

SEVİLLA KARNESİ

Haberin devamında En-Nesyri'nin Sevilla forması altında çıktığı 196 maçta 73 gol kaydettiği belirtilirken Sevilla'dan ayrılmak üzere olduğu ise not düşüldü.

ALİ KOÇ: "SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE"

Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya" demişti.