İspanyol basını açıkladı! Fenerbahçe'nin, En-Nesyri için ödeyeceği para belli oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:30
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen En-Nesyri için ödeyeceği maliyeti açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine ısrarla istediği forvet En-Nesyri için Sevilla ile pazarlıklara başladı.
İspanya basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Fas'lı forvet En-Nesyri için 25 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
SEVİLLA KARNESİ
Haberin devamında En-Nesyri'nin Sevilla forması altında çıktığı 196 maçta 73 gol kaydettiği belirtilirken Sevilla'dan ayrılmak üzere olduğu ise not düşüldü.
ALİ KOÇ: "SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE"
Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya" demişti.
Kaynak: tgrthaber.com