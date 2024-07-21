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İspanyol basını açıkladı! Fenerbahçe'nin, En-Nesyri için ödeyeceği para belli oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:30
İspanyol basını açıkladı! Fenerbahçe&#039;nin, En-Nesyri için ödeyeceği para belli oldu

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen En-Nesyri için ödeyeceği maliyeti açıkladı.

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine ısrarla istediği forvet En-Nesyri için Sevilla ile pazarlıklara başladı.

İspanya basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Fas'lı forvet En-Nesyri için 25 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

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Haberin devamında En-Nesyri'nin Sevilla forması altında çıktığı 196 maçta 73 gol kaydettiği belirtilirken Sevilla'dan ayrılmak üzere olduğu ise not düşüldü.

ALİ KOÇ: "SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE"

Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya" demişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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