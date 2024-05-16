Avrupa'nın devleri derbide Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu izleyecek

16 May 2024 10:42 - Güncelleme : 16 May 2024 11:09

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, pazar akşamı ezeli rakibini ağırlayacak. Sarı kırmızılılar dev derbide en az bir puan alması halinde taraftarları önünde 24. şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Galatasaray'da başarılı geçen sezonda büyük pay sahibi olan oyunculardan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Genç futbolcu; İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüplerinin radarına girdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DERBİYE GÖZLEMCİ YAĞACAK

23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe maçına adeta gözlemci akını olacak. Genç yıldızı takip etmek için İngiltere'den Tottenham, Aston Villa ve West Ham United derbiye gözlemci gönderecek.

İtalyan devleri Juventus ve Roma'nın da gözü Barış Alper Yılmaz'ın üzerinde olacak. Ayrıca Fransız ekibi Lille de milli futbolcuyu yakından takip edecek kulüpler arasında yer alacak.

EN AZ 20 MİLYON EURO GELİR

Başarılı oyuncunun sarı kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom olası bir transfer halinde Barış Alper'in bonservisinden en az 20 milyon Euro gelir bekliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 53 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik performansıyla takıma büyük katkı sağladı.