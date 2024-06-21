Avusturya Berlin'de Polonya'yı ezdi: 3-1!

21 Haziran 2024 21:11 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 21:17

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya takımları Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

MELER YÖNETTİ

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 9. dakikasında Avusturya Gernot Trauner'in golü ile 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek'in 30. dakikada attığı golle skor 1-1'e geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Avusturya, Polonya karşısında daha etkili bir oyun sergiledi.

66. dakikada Alexander Prass'ın pasında Christoph Baumgartner, fileleri havalandırarak Avusturya'yı 2-1 öne geçirdi. 77. dakikada Marcel Sabitzer, kaleci Wojciech Szczesny ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Szczesny'in müdahalesiyle yere düşünce hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Marko Arnautovic maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. (1-3)

POLONYA PUANSIZ KALDI

Bu sonuçla, Avusturya puanını 3'e yükseltirken, Polonya ise sıfır puanda kaldı.